В алтайском селе пенсионер погиб при пожаре из-за короткого замыкания
Огонь охватил около 40 "квадратов"
02 марта 2025, 13:30, ИА Амител
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю
В селе Панкрушиха произошел пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
"При пожаре погиб пенсионер", – рассказали спасатели.
Огонь охватил площадь около 40 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали четыре пожарных и две автоцистерны.
По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Вероятнее всего, в одной из комнат произошло короткое замыкание электропроводки.
Комментарии 0