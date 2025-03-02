В алтайском селе пенсионер погиб при пожаре из-за короткого замыкания

Огонь охватил около 40 "квадратов"

02 марта 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

В селе Панкрушиха произошел пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

"При пожаре погиб пенсионер", – рассказали спасатели.

Огонь охватил площадь около 40 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали четыре пожарных и две автоцистерны.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Вероятнее всего, в одной из комнат произошло короткое замыкание электропроводки.