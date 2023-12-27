В алтайском селе построили мост за 43 млн рублей
Длина новой переправы составила 10 метров
27 декабря 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: правительство Алтайского края
В селе Маралиха Чарышского района через реку Щебенюшку построили новый мост вместо аварийного старого, сообщили в правительстве Алтайского края.
Длина новой переправы составила 10 метров. Также здесь соорудили подходы к мосту из асфальта и устроили освещение.
Потратили на все 43 млн рублей.
Ранее рассказали, как в Алтайском крае в 2023 году ремонтировали и строили качественные дороги.
15:26:02 27-12-2023
43 ляма.....а на вид тут ляма три-четыре не больше. А где остальные лямы?
17:20:32 27-12-2023
Гость (15:26:02 27-12-2023) 43 ляма.....а на вид тут ляма три-четыре не больше. А где ос... Там где надо😉
15:32:22 27-12-2023
Что???? 43 млн за 10 метров???? Это по 5,3 млн на метр? А не слишком ли дорого?!!!!!!
16:12:48 27-12-2023
В селе Маралиха возможно дома в среднем тысяч по 300, если все продать примерно на один мост хватит
17:13:05 27-12-2023
Никого за этот золотой мост не посадят? Умеют в Алтайском крае строить мосты и дороги.
17:43:35 27-12-2023
НЕ в деньгах счастье. Важно, чтобы этот мост хоть 10 лет простоял! А то не дай то, такой красивый развалится через пол года. Не хотелось бы конечно.
20:27:14 27-12-2023
В Чарышском районе построили новый мост через реку Щебенюшку 📍Он расположен в селе Маралиха. 📌Специалисты выполнили работы по бурению скважин с погружением труб, установили арматурные каркасы и забетонировали сваи, устроили железобетонные заборные стенки, которые предназначены для удержания грунта насыпи, смонтировали плиты пролетного строения, устроили сопряжение моста с насыпью подходов, мостовое полотно, деформационные швы, уложили асфальтобетонное покрытие. Также были построены подходы к мосту с дорожной одеждой из асфальта, на объекте и прилегающей к нему территории устроили освещение. Длина моста составляет 10 метров. 📎Сумма средств, направленных на строительство - 43 млн рублей. ✏️Старый мост был аварийным, с ограничением грузоподъемности.