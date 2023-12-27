В алтайском селе построили мост за 43 млн рублей

Длина новой переправы составила 10 метров

27 декабря 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

В селе Маралиха Чарышского района через реку Щебенюшку построили новый мост вместо аварийного старого, сообщили в правительстве Алтайского края.

Длина новой переправы составила 10 метров. Также здесь соорудили подходы к мосту из асфальта и устроили освещение.

Потратили на все 43 млн рублей.

Ранее рассказали, как в Алтайском крае в 2023 году ремонтировали и строили качественные дороги.