В алтайском селе "поувольняли медиков" и теперь решают проблему кадрового дефицита

Жителям приходится часами дожидаться медиков, приезжающих из райцентра

06 апреля 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жительница села Налобиха пожаловалась на местную поликлинику, где закрыли круглосуточный стационар и отделение скорой помощи, в итоге приезда фельдшера из райцентра приходится ждать несколько часов, пишет "Толк".

В Налобихе проживает около четырёх тысяч человек. Из-за того что в местном медучреждении образовался кадровый дефицит – за короткий промежуток времени уволилось много специалистов, – отделение скорой помощи и круглосуточный стационар закрыли.

Теперь скорая помощь в село приезжает из Косихи, а жителям приходится часами дожидаться медиков. При этом отмечается, что на весь район выделено несколько машин, которые не успевают ко всем пациентам.

"Жители села, возмущённые сложившейся ситуацией, обращались к местной администрации, депутатам, в Минздрав и прокуратуру. Ответ один: кадровый дефицит",– отмечает издание.

Депутат Косихинского райсовета Сергей Стюфляев рассказал, что в курсе проблемы, но решить её пока не получается.

"Почему это произошло, знают только руководящие органы. Вроде бы сказали, что не хватает специалистов, потом слышим, что они были, но их массово поувольняли. Раньше поликлиника и стационар работали очень хорошо, коллектив был отличный. Было обращение местных жителей на сходе села к главе администрации, но ничего конкретного выяснить не удалось", – пояснил депутат.

Ранее amic.ru разбирался, почему на Алтае не могут победить дефицит медиков и помогут ли новые выплаты.