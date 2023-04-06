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В алтайском селе "поувольняли медиков" и теперь решают проблему кадрового дефицита

Жителям приходится часами дожидаться медиков, приезжающих из райцентра

06 апреля 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жительница села Налобиха пожаловалась на местную поликлинику, где закрыли круглосуточный стационар и отделение скорой помощи, в итоге приезда фельдшера из райцентра приходится ждать несколько часов, пишет "Толк".

В Налобихе проживает около четырёх тысяч человек. Из-за того что в местном медучреждении образовался кадровый дефицит – за короткий промежуток времени уволилось много специалистов, – отделение скорой помощи и круглосуточный стационар закрыли.

Теперь скорая помощь в село приезжает из Косихи, а жителям приходится часами дожидаться медиков. При этом отмечается, что на весь район выделено несколько машин, которые не успевают ко всем пациентам.

"Жители села, возмущённые сложившейся ситуацией, обращались к местной администрации, депутатам, в Минздрав и прокуратуру. Ответ один: кадровый дефицит",– отмечает издание.

Депутат Косихинского райсовета Сергей Стюфляев рассказал, что в курсе проблемы, но решить её пока не получается.

"Почему это произошло, знают только руководящие органы. Вроде бы сказали, что не хватает специалистов, потом слышим, что они были, но их массово поувольняли. Раньше поликлиника и стационар работали очень хорошо, коллектив был отличный. Было обращение местных жителей на сходе села к главе администрации, но ничего конкретного выяснить не удалось", – пояснил депутат.

Ранее amic.ru разбирался, почему на Алтае не могут победить дефицит медиков и помогут ли новые выплаты.

Алтайский край жалобы и просьбы медицина кадровый дефицит

Комментарии 13

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Гость

11:10:35 06-04-2023

оптимизация это в Минздраве называется(

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Гость

11:38:35 06-04-2023

Тут буквально на днях мелькали цифры - за прошлый год количество работающих медиков уменьшилось на 50 тысяч. В другом месте речь шла о десяти тысячах. Но даже так - это достаточно большая цифра. Оптимизируем дальше, продолжая не платить нормальные зарплаты.

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Сергей

11:48:48 06-04-2023

Кадровый голод не только в медицине, в ОМСУ та же проблема, низкая оплата труда, огромные объемы, требования, ответственность, административная часто, иногда уголовная, какая то сумасшедшая мамаша утопит ребенка, а специалист администрации под уголовку, у нас люди ухадят, целые отделы пустуют и никто не идет работать, лучше в марийке за 35 коробки таскать, чем эти головняки за 20.

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гость

11:53:10 06-04-2023

Это называется оптимизаторы считать не умеют ! Дешевле предотвратить заболевания , чем лечить по скорой помощи запущенное. С математикой у них проблемы и с любовью к людям!

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Элен без ребят

11:59:42 06-04-2023

гость (11:53:10 06-04-2023) Это называется оптимизаторы считать не умеют ! Дешевле предо... не в этом дело. предотвращать не выгодно и здоровые люди никому не нужны.

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Гость

12:20:14 06-04-2023

чем лечить по скорой помощи запущенное - а кто-то собирается что-то там лечить?.. Подорожником, подорожником. И рожать в поле.

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Гость

13:02:20 06-04-2023

ситуация ровно как в роддоме Гб №11. сНАЧАЛА ПОУВОЛЬНЯЛИ ГУРТОМ ВСЕХ МЕДИКОВ. БЕЗ РАЗБОРА. ТЕПЕРЬ ЗАКРЫВАЮТ ПОТОМУ ЧТО РАБОТАТЬ НЕКОМУ

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Гость

13:13:33 06-04-2023

В 19-м веке на всю территорию нынешнего Алтайского края было всего 4 врача, кажется, по историческим данным.

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Гость

13:17:29 06-04-2023

Гость (13:13:33 06-04-2023) В 19-м веке на всю территорию нынешнего Алтайского края было... ну так к тому и идем. Не зря ж у нас в тренде скрепы, многодетность (читай - десять родилось, восемь померло) и т.д.

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Гость

13:33:04 06-04-2023

Гость (13:13:33 06-04-2023) В 19-м веке на всю территорию нынешнего Алтайского края было... Я скажу больше - в 1995 году, в Алтайском крае ни у кого не было мобильного телефона. А в Барнауле на малаховском кольце паслись коровы, а на площади Октября за худ музеем паслись козы.

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Гость

13:46:09 06-04-2023

А почему идём ,мы уже пришли ,в сёлах участковых больниц в крае единицы остались ,сейчас идёт развал районных больниц ,три ,пять лет и здравоохранения в сельской местности не будет ,живу на селе и вижу своими глазами , оптимизация сработала .

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Гость

14:12:15 06-04-2023

в пожарных частях тоже работать некому. больше половины - пенсионеры. зарплата низкая, техника старая, ответственость большая

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Андрей

15:36:59 06-04-2023

Не будет в районе медиков пока не будут платить хорошую зарплату! А не подачки федеральные от 4.5 до 18т₽ это врачам и то не всем. Фельдшеру 6-7₽ Зарплата фельдшера 20 т₽ +- на ставку по всей России, может где то больше, но и расходы значит в этом районе большие. Это отображение настоящей действительности. Если бы была зарплата, люди бы работали, а не бежали, где лучше.

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