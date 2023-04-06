В алтайском селе "поувольняли медиков" и теперь решают проблему кадрового дефицита
Жителям приходится часами дожидаться медиков, приезжающих из райцентра
06 апреля 2023, 10:17, ИА Амител
Жительница села Налобиха пожаловалась на местную поликлинику, где закрыли круглосуточный стационар и отделение скорой помощи, в итоге приезда фельдшера из райцентра приходится ждать несколько часов, пишет "Толк".
В Налобихе проживает около четырёх тысяч человек. Из-за того что в местном медучреждении образовался кадровый дефицит – за короткий промежуток времени уволилось много специалистов, – отделение скорой помощи и круглосуточный стационар закрыли.
Теперь скорая помощь в село приезжает из Косихи, а жителям приходится часами дожидаться медиков. При этом отмечается, что на весь район выделено несколько машин, которые не успевают ко всем пациентам.
"Жители села, возмущённые сложившейся ситуацией, обращались к местной администрации, депутатам, в Минздрав и прокуратуру. Ответ один: кадровый дефицит",– отмечает издание.
Депутат Косихинского райсовета Сергей Стюфляев рассказал, что в курсе проблемы, но решить её пока не получается.
"Почему это произошло, знают только руководящие органы. Вроде бы сказали, что не хватает специалистов, потом слышим, что они были, но их массово поувольняли. Раньше поликлиника и стационар работали очень хорошо, коллектив был отличный. Было обращение местных жителей на сходе села к главе администрации, но ничего конкретного выяснить не удалось", – пояснил депутат.
Ранее amic.ru разбирался, почему на Алтае не могут победить дефицит медиков и помогут ли новые выплаты.
11:10:35 06-04-2023
оптимизация это в Минздраве называется(
11:38:35 06-04-2023
Тут буквально на днях мелькали цифры - за прошлый год количество работающих медиков уменьшилось на 50 тысяч. В другом месте речь шла о десяти тысячах. Но даже так - это достаточно большая цифра. Оптимизируем дальше, продолжая не платить нормальные зарплаты.
11:48:48 06-04-2023
Кадровый голод не только в медицине, в ОМСУ та же проблема, низкая оплата труда, огромные объемы, требования, ответственность, административная часто, иногда уголовная, какая то сумасшедшая мамаша утопит ребенка, а специалист администрации под уголовку, у нас люди ухадят, целые отделы пустуют и никто не идет работать, лучше в марийке за 35 коробки таскать, чем эти головняки за 20.
11:53:10 06-04-2023
Это называется оптимизаторы считать не умеют ! Дешевле предотвратить заболевания , чем лечить по скорой помощи запущенное. С математикой у них проблемы и с любовью к людям!
11:59:42 06-04-2023
гость (11:53:10 06-04-2023) Это называется оптимизаторы считать не умеют ! Дешевле предо... не в этом дело. предотвращать не выгодно и здоровые люди никому не нужны.
12:20:14 06-04-2023
чем лечить по скорой помощи запущенное - а кто-то собирается что-то там лечить?.. Подорожником, подорожником. И рожать в поле.
13:02:20 06-04-2023
ситуация ровно как в роддоме Гб №11. сНАЧАЛА ПОУВОЛЬНЯЛИ ГУРТОМ ВСЕХ МЕДИКОВ. БЕЗ РАЗБОРА. ТЕПЕРЬ ЗАКРЫВАЮТ ПОТОМУ ЧТО РАБОТАТЬ НЕКОМУ
13:13:33 06-04-2023
В 19-м веке на всю территорию нынешнего Алтайского края было всего 4 врача, кажется, по историческим данным.
13:17:29 06-04-2023
Гость (13:13:33 06-04-2023) В 19-м веке на всю территорию нынешнего Алтайского края было... ну так к тому и идем. Не зря ж у нас в тренде скрепы, многодетность (читай - десять родилось, восемь померло) и т.д.
13:33:04 06-04-2023
Гость (13:13:33 06-04-2023) В 19-м веке на всю территорию нынешнего Алтайского края было... Я скажу больше - в 1995 году, в Алтайском крае ни у кого не было мобильного телефона. А в Барнауле на малаховском кольце паслись коровы, а на площади Октября за худ музеем паслись козы.
13:46:09 06-04-2023
А почему идём ,мы уже пришли ,в сёлах участковых больниц в крае единицы остались ,сейчас идёт развал районных больниц ,три ,пять лет и здравоохранения в сельской местности не будет ,живу на селе и вижу своими глазами , оптимизация сработала .
14:12:15 06-04-2023
в пожарных частях тоже работать некому. больше половины - пенсионеры. зарплата низкая, техника старая, ответственость большая
15:36:59 06-04-2023
Не будет в районе медиков пока не будут платить хорошую зарплату! А не подачки федеральные от 4.5 до 18т₽ это врачам и то не всем. Фельдшеру 6-7₽ Зарплата фельдшера 20 т₽ +- на ставку по всей России, может где то больше, но и расходы значит в этом районе большие. Это отображение настоящей действительности. Если бы была зарплата, люди бы работали, а не бежали, где лучше.