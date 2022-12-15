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Стареют и уезжают. Почему на Алтае годами не могут победить дефицит медиков и помогут ли новые выплаты?

Ситуация с врачами в регионе только ухудшается с каждым годом

15 декабря 2022, 08:01, Александр Соколов

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Нехватка медработников в Алтайском крае уже не первый год остаётся одной из самых острых проблем. В декабре о ней в очередной раз высказался губернатор Виктор Томенко. По его данным, только за четыре года здравоохранение края потеряло почти полторы тысячи медиков, большинство из которых уехали за высокой зарплатой в другие регионы.

При этом в 2022 году Алтайский край разработал масштабный пакет мер по борьбе с кадровым голодом. Для медиков ввели дополнительные выплаты, чтобы у них было больше желания остаться в профессии. Томенко выразил надежду, что это станет важным шагом в борьбе с дефицитом.

Есть ли уже эффект от такой поддержки, amic.ru спросил региональный Минздрав. О том, каких врачей больше всего не хватает, в каких больницах самая тяжёлая ситуация и сколько времени нужно, чтобы победить дефицит, — в нашем материале.

Уходят на пенсию и едут за деньгами

Как пояснил во время прямой линии Виктор Томенко, сейчас в Алтайском крае трудятся 7711 врачей и 19 870 средних медработников. При этом региону недостаёт ещё 1583 специалиста и 972 сотрудника среднего медперсонала.

При этом ещё год назад во время такой же прямой линии губернатор называл другие цифры: дефицит врачей был в два раза меньше (700-800 человек), а средних медработников — в два раза больше (около 2 тысяч человек). В целом количество медиков, увы, сокращается, констатировал глава региона: с 2018 года из профессии ушло 1400 человек.

«Большинство из них, 70%, переехали в другие регионы, 15% стали заниматься частной практикой и ещё 15% ушли на пенсию», — сказал Томенко.

В региональном Минздраве подтверждают, что за прошедший год в Алтайском крае улучшилась ситуация со средним персоналом и ухудшилась с врачами. Отток специалистов увеличился на 117 человек, а отток средних работников сократился на 242 человека.

«При этом доля лиц пенсионного и предпенсионного возраста среди врачей — 32%, по среднему медперсоналу — 24%. В этой связи доля оттока врачей выше, чем средних медработников. Кроме того, дефицит врачей характерен для всей страны в целом, поэтому некоторые врачи узких специальностей переезжают в другие регионы», — объяснили такой перекос в медицинском ведомстве.

В Минздраве также добавили, что за последние несколько лет приток молодых врачей увеличился почти в два раза, а среднего медперсонала — в 1,6 раза. Но убыль медиков пока всё равно больше, поэтому ситуация и не улучшается.

Кого нам не хватает?

Наибольший дефицит среди врачей, по данным алтайского Минздрава, есть по следующим специальностям:

акушеры-гинекологи;
анестезиологи-реаниматологи;
хирурги;
травматологи-ортопеды;
участковые терапевты;
участковые педиатры;
врачи общей практики (семейные врачи).

Только эти специальности составляют больше половины всего дефицита — по ним Алтайскому краю требуется более 900 человек.

Самые «голые» больницы края

По просьбе amic.ru в крайздраве также составили «антирейтинг» алтайских поликлиник — это медучреждения края, где самый большой дефицит медработников.

В ведомстве отметили, что на 2022 год в Алтайском крае установлен план: укомплектованность врачами должна составлять не меньше 75,4%, а средним медперсоналом — 76,8%. В целом регион этим показателям соответствует, но есть отдельные поликлиники, которые «проваливаются».

Самый сильный дефицит врачей наблюдается в центральной горбольнице и детской больнице в Бийске, Топчихинской ЦРБ, Славгородской ЦРБ, Табунской ЦРБ, Смоленской ЦРБ, Красногорской ЦРБ, Алтайской ЦРБ, Солонешенской ЦРБ, Угловской ЦРБ, Тальменской ЦРБ, Бийской ЦРБ, Зональной ЦРБ и барнаульской поликлинике №3.
Поликлиник с дефицитом среднего персонала в Алтайском крае меньше: это ЦГБ Бийска, Крутихинская ЦРБ, Красногорская ЦРБ, Усть-Пристанская ЦРБ, а также детская больница № 1 и взрослая поликлиника № 3 в Барнауле.

Как видим, одновременно по двум показателям в Алтайском крае отстают три медучреждения: ЦГБ Бийска, центральная районная больница Красногорского района и многострадальная барнаульская поликлиника № 3.

Помогут ли меры поддержки?

Напомним, масштабные меры по борьбе с кадровым дефицитом в Алтайском крае начали внедрять весной 2022 года. Инициативу, разработанную крайздравом, поддержал губернатор, а региональный парламент даже принял отдельный закон, где прописал новые выплаты для врачей.

Так, молодые участковые терапевты и педиатры, а также фельдшеры, которые устраиваются на работу сразу после получения диплома, в течение первых трёх лет смогут рассчитывать на прибавку к зарплате. Кроме того, на Алтае появились выплаты и для опытных врачей узких специальностей, которые занимаются разъездной работой в межрайонных центрах. Доплаты положены и тем специалистам, которые берут под наставничество молодых медиков.

В краевом Минздраве amic.ru рассказали, что к 1 декабря 2022 года выплаты уже начали получать 82 фельдшера, 82 участковых терапевта, 24 педиатра и 24 специалиста из межрайонных центров. Сумма выплат уже превысила 9 млн рублей.

В ведомстве считают, что принятые меры уже принесли эффект, пусть пока и незначительный. В 2022 году эффективность трудоустройства целевиков впервые достигла 76,5%, хотя в предыдущие годы она не превышала 69%.

Всего минувшей осенью врачами устроилось 176 выпускников специалитета АГМУ — на 16 больше, чем в прошлом году. Из ординатуры в алтайские медучреждения пришло работать на 7 человек больше — 271 выпускник. При этом год ещё не закончен, окончательные итоги Минздрав подведёт позднее.

В Минздраве признают, что пока принятые меры позволяют лишь удержать ситуацию на плаву. Но в последующие годы выплаты должны стать мощным оружием в борьбе с кадровым дефицитом. Дмитрий Попов ещё летом рассказывал в интервью для amic.ru, что эффект от мер поддержки будет накопительным.

«Важно понимать, что эффект от мер поддержки — инерционный. Те, кто осенью начнут получать выплаты, ничего о них не знали, когда поступали на медицинский. И вдруг „чудо случилось“. Те, кто сейчас на пятом и четвёртом курсах, увидят и услышат это. Привлечь медиков в профессию — не быстрая, а стратегическая задача. Со временем все поймут, что выплаты — это не одномоментно, а навсегда», — рассказывал Попов.

Так что пусть и еле заметный эффект от новых выплат врачам — уже хороший знак. Ну а чтобы действительно победить кадровый дефицит на Алтае, потребуется не меньше шести лет, подсчитали в крайздраве.

«Считаем, что через шесть лет мы сможем укомплектовать первичное звено здравоохранения и вакансии особо дефицитных врачебных должностей», — ответил Дмитрий Попов в ответ на запрос amic.ru.

Так что придётся набраться терпения, чтобы выяснить, сработает ли план краевых властей. Быстро «вылечить» больной вопрос нехватки кадров точно не получится.

Комментарии 33

  • Проблема одна общая в руководстве медицинских учреждений, руководители не то что руководить не умеют они и лечить не умеют, только сокращать сотрудников могут, тем более неугодных.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Да потому что достойные зарплаты только у администрации и их многочисленных родственников, пристроенных на тёплые местечки по контракту! У рядовых врачей и медсестёр зарплата - копейки!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • 70% врачей уехали в другой регион? Очень не правдоподобная версия. Ушли в частные клиники может быть. А вообще конечно интересно, что причин ситуации несколько перечислено. Но среди них нет министра здравоохранения, он ведь и не причем получается. И уж тем более человек который его назначил и защищает. Вот даже из текста, НЕ ХВАТАЕТ 1500 медиков, а выплаты получают УЖЕ 82 фельдшера
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Пока думали и говорили что зарплаты маленькие цены взлетели в небеса.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • - Специалисты говорят, что наш народ стал жить лучше. - А люди утверждают, что ничего не ощущают!.. - Но ведь они же не специалисты...
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Деньги не помогут, так как работать приходится за двоих, троих. При куче отчётов, требований и показателей человек быстро выгорает на работе. Уходят где спокойнее или вообще из профессии. Медики в основном женщины, устроилась и ушла в декретный затем во второй бывает и третий. Сотрудник вроде есть, в красивые отчёты попадает, а его на рабочем месте нет.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • так тут не всякие там программы нужны и не меры поддержки. Нужна гарантированная оплата труда. Медиком должно быть престижно работать. Младшему и среднему мед.персоналу установить оклад (на руки!) 70-80к, а врачам 120. Вот тогда никто не уйдет из региона. а еще и будут стягиваться сюда! Почему не написать госпрограмму и разработать законодательство для медицины. Забюджетировать такие зарплаты и вуаля!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Младшему и среднему мед.персоналу установить оклад (на руки!) 70-80к, а врачам 120. ****** А что не 500 и вообще всем? А санитаркам по ляму давай)
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Как пациент восхищаюсь работой медперсонала урологического отделения БСМП 2 ( бывшая ГБ 11). Много где лечился, но здесь оплот медицины. Очень внимательный и отзывчивый средний медперсонал. Врачи немногословны, многое приходилось узнавать у соседей по палате ( а они тоже не всегда многословны - болезнь накладывает отпечаток). Ну и теперь по поводу выплат 9 млн 212 сотрудникам (82+82+24+24). Больницы этих денег не почувствовали. Это компенсация больнице зарплаты вновь принятых медиков ( уволился из одной больницы пришел в другую, там никто не уволился в этом месяце - поликлиника получит компенсацию, если в этом месяце уволились 2 а пришел 1, то денег не видать) Так и живем
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Детская поликлиника №1 половина медсестер студенты, зарплата на столько низкая, что остались работать люди которым уже не куда идти, чтобы получать хорошую зарплату надо работать на две ставки, с 1 января обещанного повышения в данной больнице не будет, вот и верь чиновникам.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Не ждите бесплатной хорошей медицины, это целенаправленная политика нашей власти, сохранять ее в таком состоянии, что она как бы есть, но толку от нее нет.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Очень зависит от главврачей и заведующих отделениями. Есть деспоты, которые сами разваливают коллектив. Сидят на шее единиц энтузиастов. Сотрудники с 300 часами в месяц на руки получают по 30 тысяч.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, зато минестерство есть
    15 декабря, Гость   Ответить
  • о чем вы думали все эти 8 лет когда оптимизировали медицину?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • о чем вы думали все эти 8 лет ---------почему именно 8? По-моему , гораздо дольше
    15 декабря, Гость   Ответить
  • в ЯНАО зарплата 200 тыс у врача , в Тюменской области 120 тыс , на Алтае - 22 тыс. вот и вся арифметика!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • У нас гастрик уехала в соседний регион на зарплату в 3 раза больше, чем здесь была. Вот и все причины. На нее глядя многие задумались..
    15 декабря, Гость   Ответить
  • А по поводу шести лет министра - за это время "или ишак или султан точно сдохнут".
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Так и сам откажись от зарплаты и минзрав разгони - вот и деньги на повышение будут.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • 32% опытных врачей пред пенсионеры и пенсионеры! А вы министр и губернатор украли у них дополнительные отпуска! А это тоже деньги! Будут они работать? Нет. А через 6 лет вы их замените? Кем? Кому ещё учиться и учиться и опыта набираться? Вы сами к ним лечиться пойдете? В 3 городскую поликлинику? В 3 часовую очередь!?Или в краевую больницу, как всегда? Как вы нам в глаза смотреть будете после отобранных отпусков?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Уехал в другой регион. Работа та же, денег в три раза больше. Но вы там решайте, да
    15 декабря, Гость   Ответить
  • И министерству не стыдно говорить, что 70% врачей уехало на заработки в другой регион. Это же показатель работы министерства!
    15 декабря, Гость   Ответить
  • "о чем вы думали все эти 8 лет когда оптимизировали медицину?" --- Гость, можно подумать 10 лет назад была хорошая медицина в Барнауле. Или 20 лет назад. Или 30 лет назад. Ага, младенца месяцами не могли на УЗИ записать, только платно были талоны. К кардиологу ребенка с плохой ЭКГ не могли записать несколько месяцев. Пришлось бегать, договориваться со знакомым кардиологом. К лору - платно в "Малыш" к Заковряшиной. И так во всем. Вроде, есть полис, но толку от него - только к педиатру попасть за больничным.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • слышали о дистанционном диагностировании и лечении?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • "слышали о дистанционном диагностировании и лечении?" -- Гость, а как можно ребенку дистанционно, например, "кукушку" делать? Или послушать - нет ли хрипов в легких? А УЗИ как дистанционно делать?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • дело не столько в специальности и профессии, сколько вообще в численности населения в стране и в крае. если коротко - вымирание, сокращение. Увы. Во всех циви-странах такая тенденция. Прирост на планете миллиардный только за счет беднейших штатов индии и сх районов китая
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Ну ладно, население сокращается, абсолютное число медработников тоже сокращается. Но в относительных числах, в отношении медиков на душу населения, при проведении грамотной политики, должно хватать. или не так? Тем более, нас постоянно научно-техническим прогрессом пугают, исчезновении профессий. Надеюсь, это они не медработников говорили?
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вот вот, Департамент здравоохранения города Москвы, Комитет по здравоохранению города Санкт-Петербурга или Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а у нас Министерство. Сильные, самодостаточные регионы не кичяться уровнем органа власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья, а аутсайдер наш край - Министерство! Видимо для вытягивания зарплат чиновников, а вот медики края не получают столько же как вышеназванных регионах.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, вот сами так и лечитесь!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно сравнить ЗП у работников министерства и у лечащих врачей!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Закономерный итог ОПТИМИЗАЦИИ (кадров и ЗП).
    16 декабря, Гость   Ответить
  • В Новоалтайске один невролог, но дефицита нет. Хирурги совмещают стационар и поликлинику, но дефицита нет. Терапевты, вроде, есть, но от некоторых толку нет. Анализы крови пишутся в сокращенной форме, ЭКГ нормальная, хотя следом делаешь новую за деньги и там проблемы видны.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, имел ввиду что пришли к такому марозму
    17 декабря, Гость   Ответить
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