Стареют и уезжают. Почему на Алтае годами не могут победить дефицит медиков и помогут ли новые выплаты?

Ситуация с врачами в регионе только ухудшается с каждым годом

15 декабря 2022, 08:01, Александр Соколов

Фото: amic.ru

Нехватка медработников в Алтайском крае уже не первый год остаётся одной из самых острых проблем. В декабре о ней в очередной раз высказался губернатор Виктор Томенко. По его данным, только за четыре года здравоохранение края потеряло почти полторы тысячи медиков, большинство из которых уехали за высокой зарплатой в другие регионы.

При этом в 2022 году Алтайский край разработал масштабный пакет мер по борьбе с кадровым голодом. Для медиков ввели дополнительные выплаты, чтобы у них было больше желания остаться в профессии. Томенко выразил надежду, что это станет важным шагом в борьбе с дефицитом.

Есть ли уже эффект от такой поддержки, amic.ru спросил региональный Минздрав. О том, каких врачей больше всего не хватает, в каких больницах самая тяжёлая ситуация и сколько времени нужно, чтобы победить дефицит, — в нашем материале.

Уходят на пенсию и едут за деньгами

Как пояснил во время прямой линии Виктор Томенко, сейчас в Алтайском крае трудятся 7711 врачей и 19 870 средних медработников. При этом региону недостаёт ещё 1583 специалиста и 972 сотрудника среднего медперсонала.

При этом ещё год назад во время такой же прямой линии губернатор называл другие цифры: дефицит врачей был в два раза меньше (700-800 человек), а средних медработников — в два раза больше (около 2 тысяч человек). В целом количество медиков, увы, сокращается, констатировал глава региона: с 2018 года из профессии ушло 1400 человек.

«Большинство из них, 70%, переехали в другие регионы, 15% стали заниматься частной практикой и ещё 15% ушли на пенсию», — сказал Томенко.

В региональном Минздраве подтверждают, что за прошедший год в Алтайском крае улучшилась ситуация со средним персоналом и ухудшилась с врачами. Отток специалистов увеличился на 117 человек, а отток средних работников сократился на 242 человека.

«При этом доля лиц пенсионного и предпенсионного возраста среди врачей — 32%, по среднему медперсоналу — 24%. В этой связи доля оттока врачей выше, чем средних медработников. Кроме того, дефицит врачей характерен для всей страны в целом, поэтому некоторые врачи узких специальностей переезжают в другие регионы», — объяснили такой перекос в медицинском ведомстве.

В Минздраве также добавили, что за последние несколько лет приток молодых врачей увеличился почти в два раза, а среднего медперсонала — в 1,6 раза. Но убыль медиков пока всё равно больше, поэтому ситуация и не улучшается.

Кого нам не хватает?

Наибольший дефицит среди врачей, по данным алтайского Минздрава, есть по следующим специальностям:

акушеры-гинекологи;

анестезиологи-реаниматологи;

хирурги;

травматологи-ортопеды;

участковые терапевты;

участковые педиатры;

врачи общей практики (семейные врачи).

Только эти специальности составляют больше половины всего дефицита — по ним Алтайскому краю требуется более 900 человек.

Самые «голые» больницы края

По просьбе amic.ru в крайздраве также составили «антирейтинг» алтайских поликлиник — это медучреждения края, где самый большой дефицит медработников.

В ведомстве отметили, что на 2022 год в Алтайском крае установлен план: укомплектованность врачами должна составлять не меньше 75,4%, а средним медперсоналом — 76,8%. В целом регион этим показателям соответствует, но есть отдельные поликлиники, которые «проваливаются».

Самый сильный дефицит врачей наблюдается в центральной горбольнице и детской больнице в Бийске, Топчихинской ЦРБ, Славгородской ЦРБ, Табунской ЦРБ, Смоленской ЦРБ, Красногорской ЦРБ, Алтайской ЦРБ, Солонешенской ЦРБ, Угловской ЦРБ, Тальменской ЦРБ, Бийской ЦРБ, Зональной ЦРБ и барнаульской поликлинике №3.

Поликлиник с дефицитом среднего персонала в Алтайском крае меньше: это ЦГБ Бийска, Крутихинская ЦРБ, Красногорская ЦРБ, Усть-Пристанская ЦРБ, а также детская больница № 1 и взрослая поликлиника № 3 в Барнауле.

Как видим, одновременно по двум показателям в Алтайском крае отстают три медучреждения: ЦГБ Бийска, центральная районная больница Красногорского района и многострадальная барнаульская поликлиника № 3.

Помогут ли меры поддержки?

Напомним, масштабные меры по борьбе с кадровым дефицитом в Алтайском крае начали внедрять весной 2022 года. Инициативу, разработанную крайздравом, поддержал губернатор, а региональный парламент даже принял отдельный закон, где прописал новые выплаты для врачей.

Так, молодые участковые терапевты и педиатры, а также фельдшеры, которые устраиваются на работу сразу после получения диплома, в течение первых трёх лет смогут рассчитывать на прибавку к зарплате. Кроме того, на Алтае появились выплаты и для опытных врачей узких специальностей, которые занимаются разъездной работой в межрайонных центрах. Доплаты положены и тем специалистам, которые берут под наставничество молодых медиков.

В краевом Минздраве amic.ru рассказали, что к 1 декабря 2022 года выплаты уже начали получать 82 фельдшера, 82 участковых терапевта, 24 педиатра и 24 специалиста из межрайонных центров. Сумма выплат уже превысила 9 млн рублей.

В ведомстве считают, что принятые меры уже принесли эффект, пусть пока и незначительный. В 2022 году эффективность трудоустройства целевиков впервые достигла 76,5%, хотя в предыдущие годы она не превышала 69%.

Всего минувшей осенью врачами устроилось 176 выпускников специалитета АГМУ — на 16 больше, чем в прошлом году. Из ординатуры в алтайские медучреждения пришло работать на 7 человек больше — 271 выпускник. При этом год ещё не закончен, окончательные итоги Минздрав подведёт позднее.

В Минздраве признают, что пока принятые меры позволяют лишь удержать ситуацию на плаву. Но в последующие годы выплаты должны стать мощным оружием в борьбе с кадровым дефицитом. Дмитрий Попов ещё летом рассказывал в интервью для amic.ru, что эффект от мер поддержки будет накопительным.

«Важно понимать, что эффект от мер поддержки — инерционный. Те, кто осенью начнут получать выплаты, ничего о них не знали, когда поступали на медицинский. И вдруг „чудо случилось“. Те, кто сейчас на пятом и четвёртом курсах, увидят и услышат это. Привлечь медиков в профессию — не быстрая, а стратегическая задача. Со временем все поймут, что выплаты — это не одномоментно, а навсегда», — рассказывал Попов.

Так что пусть и еле заметный эффект от новых выплат врачам — уже хороший знак. Ну а чтобы действительно победить кадровый дефицит на Алтае, потребуется не меньше шести лет, подсчитали в крайздраве.

«Считаем, что через шесть лет мы сможем укомплектовать первичное звено здравоохранения и вакансии особо дефицитных врачебных должностей», — ответил Дмитрий Попов в ответ на запрос amic.ru.

Так что придётся набраться терпения, чтобы выяснить, сработает ли план краевых властей. Быстро «вылечить» больной вопрос нехватки кадров точно не получится.