В алтайском селе пожарный спас соседей от взрыва газа в свой выходной

Сергей Креминский заметил клубы дыма и поспешил на помощь

09 октября 2024, 14:01, ИА Амител

Пожарный Сергей Креминский /Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Пожарный Сергей Креминский из Благовещенского района в свой выходной спас соседей от взрыва газа. Как сообщает пресс-служба управления ГОЧС и ПБ по Алтайскому краю, инцидент произошел 8 октября в селе Долинка.

Из-за утечки и неосторожного обращения с огнем в доме, где живут пенсионеры с дочерью, случился пожар. Креминский заметил клубы дыма и поспешил на помощь. Он оценил обстановку в доме, вынес газовый баллон на улицу и принялся тушить возгорание подручными средствами. Жильцы самостоятельно эвакуировались. На момент прибытия спасателей пожар был почти ликвидирован.

Выяснилось, что возгорание произошло, когда женщины занимались готовкой на кухне. Серьезных последствий удалось избежать благодаря действиям Креминского.