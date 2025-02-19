В алтайском селе при пожаре в частном доме погиб мужчина
Стена дома загорелась из-за перекала печи
19 февраля 2025, 18:59, ИА Амител
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В селе Маралиха Чарышского района в частном жилом доме вспыхнул пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
Огонь охватил стену и личные вещи. Площадь пожара составила четыре "квадрата".
"В тушении были задействованы две автоцистерны, четыре специалиста МЧС России", – рассказали спасатели.
Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – из-за перекала печи загорелась стена.
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