В алтайском селе при пожаре в частном доме погиб мужчина

Стена дома загорелась из-за перекала печи

19 февраля 2025, 18:59, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В селе Маралиха Чарышского района в частном жилом доме вспыхнул пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Огонь охватил стену и личные вещи. Площадь пожара составила четыре "квадрата".

"В тушении были задействованы две автоцистерны, четыре специалиста МЧС России", – рассказали спасатели.

Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – из-за перекала печи загорелась стена.