В Бийске пожилая женщина погибла в горящем частном доме

Бийчанка стала уже четвертой за день жертвой пожаров в Алтайском крае

18 февраля 2025, 17:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Бийске на улице Малоугреневской при пожаре в частном жилом доме погибла пожилая женщина. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Огонь охватил около 80 "квадратов". Пожар тушили 21 сотрудник и четыре единицы техники.

"На месте происшествия обнаружена погибшая пожилая женщина", – рассказали спасатели.

Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Бийчанка стала уже четвертой жертвой огня в Алтайском крае за 18 февраля. Ранее при пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома № 5 по улице Шукшина в Барнауле погибли два человека, также в Кулундинском районе при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина.