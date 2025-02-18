В Бийске пожилая женщина погибла в горящем частном доме
Бийчанка стала уже четвертой за день жертвой пожаров в Алтайском крае
18 февраля 2025, 17:30, ИА Амител
В Бийске на улице Малоугреневской при пожаре в частном жилом доме погибла пожилая женщина. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.
Огонь охватил около 80 "квадратов". Пожар тушили 21 сотрудник и четыре единицы техники.
"На месте происшествия обнаружена погибшая пожилая женщина", – рассказали спасатели.
Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Бийчанка стала уже четвертой жертвой огня в Алтайском крае за 18 февраля. Ранее при пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома № 5 по улице Шукшина в Барнауле погибли два человека, также в Кулундинском районе при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина.
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