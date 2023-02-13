НОВОСТИПроисшествия

"Зрелище жуткое". На Алтае стая дворняг загрызла другую собаку

Со слов очевидицы, всё случилось на глазах у детей

13 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео: "Бийск 22"
Кадр из видео: "Бийск 22"

В Бийске стая бездомных собак загрызла другую собаку, рассказала местная жительница.

По её словам, дворняг она запечатлела 11 февраля на улице Социалистической.

"Эта стая сегодня напротив теплиц, рядом с остановкой автобуса, загрызла другую собаку. Мимо ходили дети, а стая набросилась на одну собаку и грызёт... Зрелище жуткое. Ребёнка в школу страшно отправлять из-за таких стай", – написала горожанка в паблике "Бийск 22".

В сообществе "Инцидент Бийск" рассказали, что накануне также видели стаю из 20 собак на улице Ленинградской.

Комментарии 24

  • Да когда уже перестреляют эти стаи...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • видео где?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Мимо ходили дети, а стая набросилась на одну собаку и грызёт...----- дамочка, а вы видели когда нибудь, как коты насмерть дерутся? То еще зрелище... куски шерсти и ушей в стороны летят...кстати, и домашние собаки дерутся еще как.А как птицы меж собой дерутся... А уж что детишки друг с другом творят...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Да в Бийске на АБ собак особенно много
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Речь конкретно про собак. Зоошиза тут как тут, со своей убогой философией.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Детоцентричная цивилизация, прямо культ детей... В деревне с мамкой котят лишних топят и курам головы рубят в шесть лет, а тут трагедия... Ну а стаю волкособов, конечно, отстрелять.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Это еще хорошо что эта стая только собак загрызает,а не людей
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Мимо ходили дети, а стая набросилась на одну собаку и грызёт...-------------Дамочка, а вы знаете, что насекомые едят друг друга живьем? просто откусывают части тела и съедают.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • На украине стая хохлов убивает людей.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Речь конкретно про собак.---- да нет, речь конкретно про людей, у которых в голове намертво засел пунктик про собак.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Ну так надо найти этих собак и привлечь по статье = жестокое обращение с животными....
    13 февраля, Гость   Ответить
  • В деревне с мамкой котят лишних топят и курам головы рубят в шесть лет, а тут трагедия...--- Гость, Вы голову давно проверяли? Где вы дичь такую в деревне видели? Пунктик про собак у зоошизы, а законодательные органы пошли на поводу. До жалелись и до гринписились (уж простите)! В советское время, решали с собаками бездомными быстро и полезно. И люди, кстати, были намного добрее к друг другу и к животным тоже, но исходили из действительных ценностей и приоритетов, а не из тих вот соплей и воплей о животиночках.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Вы голову давно проверяли? Где вы дичь такую в деревне видели? ***** Похоже, горожанка в третьем поколении? Откуда молоко и мясо берётся, хоть знаешь? (Не в холодильнике на полке вырастает)
    13 февраля, Гость   Ответить
  • "прямо культ детей..." ---- Гость, тебе завидно что-ли? Дядечке нужно, чтобы с ним носились как с писаной торбой? Самому когда в детсве ж и с подтирали, что-то ты не против был.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • "курам головы рубят в шесть лет" ---- Гость, что ты сочиняешь? Детей не привлекают к этому делу, если у родителей с головой всё в порядке.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • "насекомые едят друг друга живьем" --- Гость, ты еще бактерий вспомни.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • "горожанка в третьем поколении?" ---- Гость, нет, похоже, это ты понятния не имеешь, как проходит жизнь в деревне. Раз тут пересказываешь нам байки про деревню. Не позорься уже, помолчи. Знать не знаешь, как там жизнь проходит.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну так корми их своими детьми,а не нашмми
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а что там эти люди делают?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Где ТАМ? Города, поселки, деревни это территория людей. "... стая сегодня напротив теплиц, рядом с остановкой автобуса, загрызла другую собаку". То есть остановка автобуса, по вашему это территория бродячих псин?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Собаки опасны для людей, поэтому надо отстреливать, все остальное от лукавого. Кто хочет содержать, пусть содержит по всем нормам, а на улице это уже дикие животные.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а что там эти люди делают?-------------Эти люди отстреливают там стаи диких бродячих хахлов, которых дикий немытый, небритый клоун наркоман Зеленский в грязной зеленой футболке выпустил из свинарника на волю.
    13 февраля, Гость   Ответить
  • ,,Да когда уже перестреляют эти стаи...,,- уже всем ясно: НИКОГДА. Фарш с начинкой решит этот вопрос тихо и быстро. . . . Власти г. Бийска оказались неспособными решить этот вопрос. Жители ВЫНУЖДЕНЫ обеспечить Безопастность своим детям и старикам САМИ.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Законы принимаются на высшем уровне. А нашим чинушам жалко деньги тратить на бродячих собак...(Лучше себе на премии...)
    14 часов назад, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров