"Зрелище жуткое". На Алтае стая дворняг загрызла другую собаку

Со слов очевидицы, всё случилось на глазах у детей

13 февраля 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр из видео: "Бийск 22"

В Бийске стая бездомных собак загрызла другую собаку, рассказала местная жительница.

По её словам, дворняг она запечатлела 11 февраля на улице Социалистической.

"Эта стая сегодня напротив теплиц, рядом с остановкой автобуса, загрызла другую собаку. Мимо ходили дети, а стая набросилась на одну собаку и грызёт... Зрелище жуткое. Ребёнка в школу страшно отправлять из-за таких стай", – написала горожанка в паблике "Бийск 22".

В сообществе "Инцидент Бийск" рассказали, что накануне также видели стаю из 20 собак на улице Ленинградской.