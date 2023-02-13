"Зрелище жуткое". На Алтае стая дворняг загрызла другую собаку
Со слов очевидицы, всё случилось на глазах у детей
13 февраля 2023, 08:45, ИА Амител
Кадр из видео: "Бийск 22"
В Бийске стая бездомных собак загрызла другую собаку, рассказала местная жительница.
По её словам, дворняг она запечатлела 11 февраля на улице Социалистической.
"Эта стая сегодня напротив теплиц, рядом с остановкой автобуса, загрызла другую собаку. Мимо ходили дети, а стая набросилась на одну собаку и грызёт... Зрелище жуткое. Ребёнка в школу страшно отправлять из-за таких стай", – написала горожанка в паблике "Бийск 22".
В сообществе "Инцидент Бийск" рассказали, что накануне также видели стаю из 20 собак на улице Ленинградской.
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