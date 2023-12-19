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В алтайском селе рухнула водонапорная башня, жители остались без воды

Вчера вода перемерзла и отогревали систему люди своими силами

19 декабря 2023, 18:23, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Сегодня утром, 19 декабря, в поселке Лучевое Косихинского района упала водонапорная башня. Об этом сообщает местный житель в паблике "Инцидент Барнаул".

По его словам, вчера вода перемерзла и башню пытались отогреть своими силами. Сегодня утром она рухнула.

"Прошу заметить, никакие спецслужбы не приехали, хотя была проинформирована администрация. В итоге вся деревня осталась без воды", – рассказал мужчина.Он отметил, что это не первый случай, когда местным жителям самостоятельно приходилось отогревать башню за последние годы.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 3

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Гость

18:30:14 19-12-2023

Отогрели ?

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Коля

20:35:31 19-12-2023

В Лесном Первомайского района ураганом башню сдуло...

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Сергей

23:13:43 19-12-2023

Немного перегрели😳

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