В алтайском селе рухнула водонапорная башня, жители остались без воды
Вчера вода перемерзла и отогревали систему люди своими силами
19 декабря 2023, 18:23, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Сегодня утром, 19 декабря, в поселке Лучевое Косихинского района упала водонапорная башня. Об этом сообщает местный житель в паблике "Инцидент Барнаул".
По его словам, вчера вода перемерзла и башню пытались отогреть своими силами. Сегодня утром она рухнула.
"Прошу заметить, никакие спецслужбы не приехали, хотя была проинформирована администрация. В итоге вся деревня осталась без воды", – рассказал мужчина.Он отметил, что это не первый случай, когда местным жителям самостоятельно приходилось отогревать башню за последние годы.
18:30:14 19-12-2023
Отогрели ?
20:35:31 19-12-2023
В Лесном Первомайского района ураганом башню сдуло...
23:13:43 19-12-2023
Немного перегрели😳