В алтайском селе рухнула водонапорная башня, жители остались без воды

Вчера вода перемерзла и отогревали систему люди своими силами

19 декабря 2023, 18:23, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Сегодня утром, 19 декабря, в поселке Лучевое Косихинского района упала водонапорная башня. Об этом сообщает местный житель в паблике "Инцидент Барнаул".

По его словам, вчера вода перемерзла и башню пытались отогреть своими силами. Сегодня утром она рухнула.

"Прошу заметить, никакие спецслужбы не приехали, хотя была проинформирована администрация. В итоге вся деревня осталась без воды", – рассказал мужчина.Он отметил, что это не первый случай, когда местным жителям самостоятельно приходилось отогревать башню за последние годы.