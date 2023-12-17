В Новоалтайске завершили постройку водозаборного узла за 58 млн рублей

Система водоснабжения состоит из четырех башен-резервуаров объемом 50 кубометров и станции водоподготовки

17 декабря 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В Белоярском микрорайоне Новоалтайска завершили постройку водозаборного узла за 58 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Средства на постройку системы протяженностью 3,3 километра направили из регионального бюджета. Построенная система водоснабжения состоит из четырех башен-резервуаров объемом 50 кубометров и станции водоподготовки.

Всего в регионе до конца года должны обновить 69 водозаборных узлов. На эти цели направили порядка 420 млн рублей из регионального и федерального бюджетов. Всего за пять лет на решение вопросов с водой направили 3,5 млрд рублей – на эти средства починили 200 км водопровода, пробурили 402 скважины и построили 68 водонапорных башен.