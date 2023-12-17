НОВОСТИОбщество

В Новоалтайске завершили постройку водозаборного узла за 58 млн рублей

Система водоснабжения состоит из четырех башен-резервуаров объемом 50 кубометров и станции водоподготовки

17 декабря 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

В Белоярском микрорайоне Новоалтайска завершили постройку водозаборного узла за 58 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Средства на постройку системы протяженностью 3,3 километра направили из регионального бюджета. Построенная система водоснабжения состоит из четырех башен-резервуаров объемом 50 кубометров и станции водоподготовки.

Всего в регионе до конца года должны обновить 69 водозаборных узлов. На эти цели направили порядка 420 млн рублей из регионального и федерального бюджетов. Всего за пять лет на решение вопросов с водой направили 3,5 млрд рублей – на эти средства починили 200 км водопровода, пробурили 402 скважины и построили 68 водонапорных башен.

Новоалтайск

Комментарии 2

Avatar Picture
Друг

20:57:21 17-12-2023

Строил наверно Нецветайлов Н.Н и Зимин В.А,если они то недолго быть воде

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:06:03 18-12-2023

Нам в Чесноковке сделают реконструкцию? А то давление никакое и сплошной ил в воде?

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров