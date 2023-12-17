В Новоалтайске завершили постройку водозаборного узла за 58 млн рублей
Система водоснабжения состоит из четырех башен-резервуаров объемом 50 кубометров и станции водоподготовки
17 декабря 2023, 18:55, ИА Амител
В Белоярском микрорайоне Новоалтайска завершили постройку водозаборного узла за 58 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Средства на постройку системы протяженностью 3,3 километра направили из регионального бюджета. Построенная система водоснабжения состоит из четырех башен-резервуаров объемом 50 кубометров и станции водоподготовки.
Всего в регионе до конца года должны обновить 69 водозаборных узлов. На эти цели направили порядка 420 млн рублей из регионального и федерального бюджетов. Всего за пять лет на решение вопросов с водой направили 3,5 млрд рублей – на эти средства починили 200 км водопровода, пробурили 402 скважины и построили 68 водонапорных башен.
20:57:21 17-12-2023
Строил наверно Нецветайлов Н.Н и Зимин В.А,если они то недолго быть воде
00:06:03 18-12-2023
Нам в Чесноковке сделают реконструкцию? А то давление никакое и сплошной ил в воде?