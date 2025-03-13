В алтайском селе сгорела баня из-за неосторожного обращения с огнем

Пламя повредило стены, крышу и перекрытия строения

13 марта 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В селе Паутово Петропавловского района Алтайского края потушили горящую баню. Инцидент случился ночью 12 марта.

Как сообщили в МЧС региона, на момент прибытия спасателей строение горело открытым огнем. Пламя повредило стены, крышу и перекрытия.

На месте работали пять специалистов на трех единицах техники.

"Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожное обращение с огнем", – отмечают в ведомстве.

Всего за 12 марта в крае потушили семь пожаров, три из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали два возгорания.