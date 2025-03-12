В Барнауле на улице Анатолия горит кровля "заброшки"

На месте работают 18 спасателей

12 марта 2025, 17:25, ИА Амител

Пожар на улице Анатолия в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле на улице Анатолия произошел пожар. Как сообщает МЧС Алтайского края, горит кровля деревянного двухэтажного нежилого здания.

Спасатели локализовали пожар на площади 30 "квадратов". На месте работают 18 человек пожарных, задействованы четыре единицы техники.

"Пострадавших нет", – отметили в МЧС.

Специалисты уточняют причину пожара.