В алтайском селе задержали мужчину с крупным свертком наркотиков

Ранее сельчанин уже был судим

13 февраля 2024, 14:25, ИА Амител

В Алтайском крае задержали мужчину с наркотиками / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае полицейские задержали 34-летнего жителя села Зонального со свертком наркотиков.

Как сообщили в МВД региона, мужчина должен был расфасовать полкилограмма запрещенных веществ и распространить их путем закладок, но попался с поличным.

По данным ведомства, сельчанин официально нигде не работал, а прежде его еще и неоднократно судили. Теперь у него снова проблемы с законом: в его отношении завели дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.