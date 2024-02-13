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В алтайском селе задержали мужчину с крупным свертком наркотиков

Ранее сельчанин уже был судим

13 февраля 2024, 14:25, ИА Амител

В Алтайском крае задержали мужчину с наркотиками / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае задержали мужчину с наркотиками / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае полицейские задержали 34-летнего жителя села Зонального со свертком наркотиков.

Как сообщили в МВД региона, мужчина должен был расфасовать полкилограмма запрещенных веществ и распространить их путем закладок, но попался с поличным.

По данным ведомства, сельчанин официально нигде не работал, а прежде его еще и неоднократно судили. Теперь у него снова проблемы с законом: в его отношении завели дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Алтайский край борьба с наркотиками

Комментарии 2

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Гость

14:56:09 13-02-2024

А ещё говорят село нищает!? Брехня Госдепа! Вон какими объемами они там ворочают!?

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Гость

19:10:56 13-02-2024

Не пишут ведь,что у него было. Возможно тюбики с клеем момент.

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