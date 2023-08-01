В алтайском селе загорелся крупный магазин

Локализовать распространение огня удалось на площади 50 квадратных метров

01 августа 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Пожар произошел возле крупного магазина "Фруктовый рай" в селе Волчиха. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев.

В тушении принимают участие четыре пожарные машины, на месте работают три экипажа скорой помощи. Пожар мог произойти за зданием – там загорелся складированный мусор, в основном коробки. Пожар удалось локализовать на площади 50 квадратных метров.

Пострадавших нет. Причина происшествия и обстоятельства пожара выясняются.