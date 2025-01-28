В алтайском Соцфонде рассказали о будущей пенсии ныне работающих жителей
Произойдет дополнительное увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты
28 января 2025, 10:20, ИА Амител
Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также были проиндексированы и будущие пенсии жителей Алтайского края, рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.
"Это произошло через увеличение на 7,3% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых и складывается страховая пенсия", – отметила Клиндухова.
Стоимость одного коэффициента повышена с 133,05 до 142,76 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличился с 8134,88 до 8728,73 рубля.
"Но в связи с решением президента произойдет дополнительное увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты", – указала Клиндухова.
В итоге один коэффициент увеличился до 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты – до 8907,7 рубля.
10:28:45 28-01-2025
Аукцион неслыханной щедрости, ага. Я запросил для интересу размер своей будущей пенсии, так за 27 лет официального стажа мне начислили пенсию аж 17 т.р суммарно, это так то прожиточный минимум по стране, чтобы не сдох только.
11:11:21 28-01-2025
Гость (10:28:45 28-01-2025) Аукцион неслыханной щедрости, ага. Я запросил для интересу р...
Ныне формула расчёта пенсии такова, что всем доначисляют до прожиточного уровня. И вам тоже. Саму пенсию же вы заработали примерно в районе 9 тысяч рублей, остальное доплата. Как то так..
11:15:44 28-01-2025
Гость (10:28:45 28-01-2025) мне начислили пенсию аж 17 т.р .. аналогично... думаю не до жить до пенсии, а то там с голоду сдохну
11:33:10 28-01-2025
Гость (10:28:45 28-01-2025) Аукцион неслыханной щедрости, ага. Я запросил для интересу р... 41 год официального стажа, даже до 17 тыс. не дотягивает пенсия
11:47:04 28-01-2025
Гость (10:28:45 28-01-2025) Аукцион неслыханной щедрости, ага. Я запросил для интересу р... 23 года стажа, вся зарплата всегда "вбелую". Из справки размер будущей пенсии 32т. Видимо есть разница в том, кто как работал)
12:14:20 28-01-2025
Гость (11:47:04 28-01-2025) 23 года стажа, вся зарплата всегда "вбелую". Из справки разм... Не гоните. Брат в 2024 году пошел в Москве, стаж 36 лет. Очень хорошо зарабатывал всю жизнь. Точно-не беден. Смеёся- с учетом индексации и московской доплаты-34 т.р.
12:23:01 28-01-2025
Гость (12:14:20 28-01-2025) Не гоните. Брат в 2024 году пошел в Москве, стаж 36 лет. Оч...
Да это сотрудники ЦУРа отрабатывают свою копеечку
12:26:47 28-01-2025
Гость (12:14:20 28-01-2025) Не гоните. Брат в 2024 году пошел в Москве, стаж 36 лет. Оч...
Это гониво легко лечится. Спросите у этого писуна, в качестве доказательства, кем, где и с какой ЗП в белую он работал целых 23 года. И всё тайное станет явным.
14:34:27 28-01-2025
Гость (12:26:47 28-01-2025) Это гониво легко лечится. Спросите у этого писуна, в кач... а этот "писун" верно подметил, кем я работаю. Да, не второй помощник младшего дворника, не соцработник на 2 часа в день, не "шабашки на себя". Работаю в большой медицинской организации края, начинал со специалиста, зп была тогда ниже средней. Но постоянно повышал свою квалификацию, дорос сначала до средней зп, сейчас конечно больше. Но и знания и умения гораздо выше, я узнаваемый человек, и не только в крае. Достается ой как не просто, тем более лежа на диване или отсиживая "обязаловку" этого не достичь. Глядя на своих успешных знакомых, то давно сделал вывод: если есть цель и желание - способов заработать масса, особенно в наше время
16:15:39 28-01-2025
Гость (14:34:27 28-01-2025) а этот "писун" верно подметил, кем я работаю. Да, не второй ...
Господин "писун", эти сказки вы будете рассказывать на планёрке в ЦУРе. Расписанная вами история про "начинал со специалиста, зп была тогда ниже средней. Но постоянно повышал свою квалификацию, дорос сначала до средней зп, сейчас конечно больше", никак не вписывается в формулу расчёта наших пенсий, в возможность начисления максимального количества баллов за отчетный период и стоимости баллов. Тем более всего за 23 года. Вас даже "белая ЗП", как вы пишите "сейчас конечно больше", в миллион рублей не спасёт. 32 тысячи никак не наскрести. И даже 17-ти не выйдет. Вам нужно ещё много учиться, чтобы научиться...
17:25:11 28-01-2025
Гость (16:15:39 28-01-2025) Господин "писун", эти сказки вы будете рассказывать на п... конечно же, вам из станы 404 виднее)) но против правды не попрешь и цифры в справке сами за себя говорят, а не "передернутые" формулы из методички
18:42:04 28-01-2025
Гость (17:25:11 28-01-2025) конечно же, вам из станы 404 виднее)) но против правды не по...
Ну, вы сами подумайте, писун. Какой врач, при отсутствии аргументов, будет делать ссылку на страну 404. Это удел исключительно работников пропаганды. В неудачно приведённом вами примере предполагаемая начисленная по закону пенсия не может превысить 6-8 тысяч рублей + фиксированная выплата. Поэтому утритесь молча.
12:17:04 28-01-2025
Гость (11:47:04 28-01-2025) 23 года стажа, вся зарплата всегда "вбелую". Из справки разм...
Мы все вам верим)))
13:21:16 28-01-2025
Гость (11:47:04 28-01-2025) 23 года стажа, вся зарплата всегда "вбелую". Из справки разм... Ты зря радуешься - все изменится
15:09:23 28-01-2025
Гость (11:47:04 28-01-2025) 23 года стажа, вся зарплата всегда "вбелую". Из справки разм... интересно, а как, на ваш взгляд со скобочкой, на заводе в три смены работала моя мама,например, если у нее стаж 40 лет , звание Ветеран труда и пенсия 22 тыс.
13:42:57 28-01-2025
Гость (10:28:45 28-01-2025) Аукцион неслыханной щедрости, ага. Я запросил для интересу р... докупи баллы и все. Они напрямую влияют на размер и оказывается продаются
16:59:19 28-01-2025
Гость (13:42:57 28-01-2025) докупи баллы и все. Они напрямую влияют на размер и оказывае... гениально!!! Мне, положим, сейчас 62 , на пенсию в 2026. Докуплю баллов ка я. В 2025 стоимость балла 143 рубля, чтобы купить его , я должен заплатить 60500 руб. Т.е- чтобы через условные два года повысить себе пенсию на примерно 2500 руб в месяц, я должен заплатить +\- 1000000. План надёжен, как швейцарсйские часы!))) И это при том, что средняя ожидаемая продолжительность жизни мужиков на Алтае-64,5 года)))
17:27:09 28-01-2025
Гость (16:59:19 28-01-2025) гениально!!! Мне, положим, сейчас 62 , на пенсию в 2026. До...
Не все же это понимают и умеют считать. Многие продолжают верить в сказочки про пенсию.
00:21:21 05-02-2025
Гость (16:59:19 28-01-2025) гениально!!! Мне, положим, сейчас 62 , на пенсию в 2026. До... здоровый образ жизни, более натуральное питание, и вуаля! 69 лет, полет нормальный, пенсия 23000, продолжаю напрягать Пенсионный фонд до максимума. Как то так.
10:35:01 28-01-2025
Уже должна быть индексация на 9.5%, а не 7.3%
10:53:35 28-01-2025
Пенсии теперь от стажа не зависят, главное балы, а с такой зарплатой как у нас в крае, пенсии не видать.
12:17:31 28-01-2025
Работаю до сих пор мне 70 уже в тягость но прожить просто на пенсию это могила.
13:45:03 28-01-2025
З/п мы сами не уставливаем. А работодатель как посмотрет
20:45:09 28-01-2025
ПФ Реформа всех "уравняла" и по стажу 15 лет и по баллам -30, Только вот баллы по зарплате начисляют, а она в Алткрае низкая, значит надо намного больше тут работать, чем в Москве или других дорогих регионах. Дама (55 лет, а выглядит на 35) работала в Москве, здесь на отпускные шиковала, в пандемию переехала сюда, в ужасе, что теперь денег не хватает ни на что, чтобы те её отпускные получить, тут надо в 5 отпусков сходить. Стаж у неё большой, баллы есть, зп была больше чем тут. А другая дама (55 лет хотя дают 65) жила и живет в городке, всё время зп низкая, в 90-е выживали как могли, соглашались на всё, а теперь стаж то есть, а баллов мало, сил работать нет, надо заработать баллы, только как не говорят, на 1балл надо зп 30т.р., а если меньше, 2 года работы=1балл, или купить у ПФ этот балл тысяч за 50, чтобы лет в 70 назначили пенсию в 10т.р. Вывод: сами виноваты. Работали и жили тут, не требовали зарплату по Москве, не проверяли работу бухгалтерии и кадров и т.п. Главное не терять веру, что когда-нибудь пенсию дождешься, хотя глядя на погосте на таблички понимаешь, что надежда уходит...