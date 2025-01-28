Произойдет дополнительное увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты

28 января 2025, 10:20, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также были проиндексированы и будущие пенсии жителей Алтайского края, рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

"Это произошло через увеличение на 7,3% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых и складывается страховая пенсия", – отметила Клиндухова.

Стоимость одного коэффициента повышена с 133,05 до 142,76 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличился с 8134,88 до 8728,73 рубля.

"Но в связи с решением президента произойдет дополнительное увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты", – указала Клиндухова.

В итоге один коэффициент увеличился до 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты – до 8907,7 рубля.