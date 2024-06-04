В алтайском театре драмы покажут спектакль по пьесе Зорина "Варшавская мелодия"

История любви, начавшаяся в 1946 году, растянется на два десятилетия

04 июня 2024, 07:00, ИА Амител

В алтайском краевом театре драмы покажут спектакль о любви и долге по пьесе Леонида Зорина "Варшавская мелодия". Показ режиссера Сергея Сотникова с участием актеров Антона Васильева и Марины Александровой состоится 14 октября.

Леонид Зорин написал "Варшавскую мелодию" в середине 1960-х и позже признавался, что описал в пьесе личную историю. В произведении – послевоенная Москва, где случай сводит вместе студентку консерватории, полячку Гелену, и прошедшего войну будущего винодела Виктора. Несмотря на разницу во взглядах и интересах, двое молодых людей влюбляются друг в друга.

История любви, начавшаяся в 1946 году, растянется на два десятилетия. На пути героев к счастью встанет сначала государство, запретившее браки с иностранцами, а затем – личные амбиции и непростой выбор между долгом и личными отношениями.

"Варшавская мелодия" – пронзительная история о невероятных чувствах, которые не заканчиваются никогда, и о сопряженном с этими чувствами выборе между любовью и долгом. Платой за последствия выбора героев становится вся их дальнейшая жизнь.