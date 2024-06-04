В алтайском театре драмы покажут спектакль по пьесе Зорина "Варшавская мелодия"
История любви, начавшаяся в 1946 году, растянется на два десятилетия
04 июня 2024, 07:00, ИА Амител
В алтайском краевом театре драмы покажут спектакль о любви и долге по пьесе Леонида Зорина "Варшавская мелодия". Показ режиссера Сергея Сотникова с участием актеров Антона Васильева и Марины Александровой состоится 14 октября.
Леонид Зорин написал "Варшавскую мелодию" в середине 1960-х и позже признавался, что описал в пьесе личную историю. В произведении – послевоенная Москва, где случай сводит вместе студентку консерватории, полячку Гелену, и прошедшего войну будущего винодела Виктора. Несмотря на разницу во взглядах и интересах, двое молодых людей влюбляются друг в друга.
История любви, начавшаяся в 1946 году, растянется на два десятилетия. На пути героев к счастью встанет сначала государство, запретившее браки с иностранцами, а затем – личные амбиции и непростой выбор между долгом и личными отношениями.
"Варшавская мелодия" – пронзительная история о невероятных чувствах, которые не заканчиваются никогда, и о сопряженном с этими чувствами выборе между любовью и долгом. Платой за последствия выбора героев становится вся их дальнейшая жизнь.
"Главное – это тема обреченности. Любовь обречена, потому что государство сумеет растоптать вас своим паровым катком... И два человека, когда они, наконец, встречаются, могут соединиться", – говорил Леонид Зорин в одном из интервью.
07:16:23 04-06-2024
Пьеса замечательная. Видела в исполнении Д. Страхова и Ю. Пересильд.
09:34:42 04-06-2024
Гость (07:16:23 04-06-2024) Пьеса замечательная. Видела в исполнении Д. Страхова и Ю. Пе... Смотрел несколько раз в разные годы: Свердловская драма Геля_ Людмила Крячун,Виктор - Виктор Васильев; Киевская русская драма Ада Роговцева, Виктор не помню, на фоне Роговцевой он не был виден, театр Ленсовета в Ленинграде- Алиса Фрейндлих. Дм. Барков, Горьковская драма Вл. Самойлов и его жена,на фоне Самойлова его жена сыграла слабо, театр им.Вахтангова - Юлия Борисова, М. Ульянов ( оба не понравились). Самая лучшая Геля - Людмила Крячун из Свердловска,тогдашнего,, самый лучший Виктор - Вл.Самойлов из горьковского (тогдашнего) театра, да по-моему, он был на гастролях в Барнауле,тогда и видел. Настолько в свое время по молодости понравилась пьеса, что смотрел спектакли несколько раз ,будучи в командировках. Смотрел и фильм ,но не понравился. С возрастом понял, что человек не свободен в этом мире,т.к. живет в государстве с его законами и условностями.Всё происходило помимо воли человека.Ему оставалось только подчиняться.
07:33:21 04-06-2024
на два десятилетия --- прожили всю жизнь без детей?
07:59:29 04-06-2024
Гость (07:33:21 04-06-2024) на два десятилетия --- прожили всю жизнь без детей?...
Без детей.И под государственным паровым катком.И студентку и будущего винодела жизнь давила и плющила.
11:55:19 04-06-2024
Спектакль великолепный!
12:08:25 04-06-2024
Смотрел американский фильм "Дорога".Фантастика,постапколиптическая драма.После какого-то катаклизма кончилась цивилизация на Земле.Исчезли государства(аппараты насилия) а вместе с ними соответствующие органы,как внутренние,так и внешние.Нет ни полиции,ни милиции,ни критиков.И представьте что было дальше ...Начиная от каннибализма и им же заканчивая...