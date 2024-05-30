В Барнауле состоится премьера спектакля "Это все она" с Толстогановой в главной роли
Пытаясь наладить отношения с сыном, мать начинает общаться с ним в соцсети с фейкового аккаунта от имени его ровесницы
30 мая 2024, 10:19, ИА Амител
7 октября в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина состоится премьера романтической трагедии "Это все она". В главных ролях Виктория Толстоганова и Денис Власенко.
"Как вернуть доверие? Как понять и услышать друг друга? Как восстановить разрушенные отношения с детьми и что значит любить их? Мать с сыном живут в обособленных мирах и почти не разговаривают. Пытаясь наладить отношения, мать начинает общаться с ним в соцсети с фейкового аккаунта от имени его ровесницы. Этот интернет-диалог затягивает обоих – они начинают жить в двух реальностях. В одной – глухая стена и одиночество, в другой – иллюзия идеального мира, в котором они обретают то, чего им так не хватает в жизни", – говорится в описании спектакля.
"В результате сын влюбляется в виртуального аватара матери, не зная, что это она. Но тайное становится явным. В этой истории многие узнают себя. Вечные проблемы и вечные вопросы", – отметили организаторы.
Режиссер спектакля – драматург Андрей Иванов, один из самых известных театральных режиссеров.
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