В Барнауле состоится премьера спектакля "Это все она" с Толстогановой в главной роли

7 октября в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина состоится премьера романтической трагедии "Это все она". В главных ролях Виктория Толстоганова и Денис Власенко.

"Как вернуть доверие? Как понять и услышать друг друга? Как восстановить разрушенные отношения с детьми и что значит любить их? Мать с сыном живут в обособленных мирах и почти не разговаривают. Пытаясь наладить отношения, мать начинает общаться с ним в соцсети с фейкового аккаунта от имени его ровесницы. Этот интернет-диалог затягивает обоих – они начинают жить в двух реальностях. В одной – глухая стена и одиночество, в другой – иллюзия идеального мира, в котором они обретают то, чего им так не хватает в жизни", – говорится в описании спектакля.