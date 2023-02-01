В алтайской больнице начали устранять нарушения после жалоб сотрудников

В медучреждение наведывался Минздрав, также проверку проводит прокуратура

01 февраля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Главный врач Локтевской больницы в Алтайском крае Анастасия Пратчикова после визита представителей Минздрава встретилась с сотрудниками скорой помощи, которые жаловались на условия труда. Об этом сообщает "Толк".

В декабре 2022 года работники рассказали изданию о низких зарплатах, высокой нагрузке, неисправных автомобилях и плохих условиях работы. В региональном Минздраве позднее заявили, что всё в порядке, однако таким ответом работники остались недовольны. На прошлой неделе представители министерства наведались в больницу, где нашли нарушения санитарно-эпидемиологического режима в отделении скорой помощи, а также нерациональное использование автомобилей 2020-2022 годов выпуска. Нарушений по начислению зарплат не выявили. Однако жалобы работников сейчас так же проверяет прокуратура.

26 января в медучреждении провели общее собрание, на котором обсудили интересующие сотрудников вопросы. Как отметила фельдшер Анастасия Карпова, руководство пообещало, что проблемы будут решаться, а через месяц состоится очередная встреча для подведения всех итогов.

Главной темой для обсуждения стали зарплаты. Финансисты объяснили принцип её расчета у сотрудников скорой помощи и рассмотрели это детально на примере начислений одному из фельдшеров. Также обсудили частные вопросы и тему нагрузки сотрудников. По словам медиков, во время беседы удалось наметить план работы по решению некоторых проблем: обеспечению фельдшеров спецодеждой, выделению помещений для отдыха, ремонта и обслуживания машин.