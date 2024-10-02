Выступление пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Барнауле перенесли

Причиной стала болезнь артиста

02 октября 2024, 11:10, ИА Амител

Фото: Е. Савина, предоставлено пресс-службой государственной филармонии Алтайского края

Концерт пианиста-виртуоза, народного артиста РФ Дениса Мацуева в Барнауле, который должен был состояться 2 октября в Государственной филармонии Алтайского края, перенесли. Согласно сообщению на официальном сайте учреждения, музыкант заболел.

"О новой дате концерта будет сообщено дополнительно", – добавили в филармонии.

Напомним, что фестиваль "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений" должен был начаться сегодня вечером, 2 октября. Согласно данным kassy.ru, все билеты на мероприятие уже распроданы.

Вместе с Мацуевым должны были выступить кларнетистка Анна Катенина, скрипач Никита Борисоглебский и виолончелист Борислав Струлев. Дирижер – Иван Никифорчин.

Напомним, что фестиваль уже проходил в Барнауле в 2023 и 2022 годах. Проект продолжает идею Мацуева, посвятившего значительную часть жизни популяризации достояния отечественной культуры и поддержке молодых музыкантов.