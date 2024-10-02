Выступление пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в Барнауле перенесли
Причиной стала болезнь артиста
02 октября 2024, 11:10, ИА Амител
Концерт пианиста-виртуоза, народного артиста РФ Дениса Мацуева в Барнауле, который должен был состояться 2 октября в Государственной филармонии Алтайского края, перенесли. Согласно сообщению на официальном сайте учреждения, музыкант заболел.
"О новой дате концерта будет сообщено дополнительно", – добавили в филармонии.
Напомним, что фестиваль "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений" должен был начаться сегодня вечером, 2 октября. Согласно данным kassy.ru, все билеты на мероприятие уже распроданы.
Вместе с Мацуевым должны были выступить кларнетистка Анна Катенина, скрипач Никита Борисоглебский и виолончелист Борислав Струлев. Дирижер – Иван Никифорчин.
Напомним, что фестиваль уже проходил в Барнауле в 2023 и 2022 годах. Проект продолжает идею Мацуева, посвятившего значительную часть жизни популяризации достояния отечественной культуры и поддержке молодых музыкантов.
12:20:50 02-10-2024
вчера в кремле концерт был, видимо не выспался...
Концерт СУПЕР!!!кста
16:50:31 02-10-2024
Гость (12:20:50 02-10-2024) вчера в кремле концерт был, видимо не выспался...Концерт... Вы зря так думаете, он уже вчера с высокой температурой играл. Денис очень редко что-то отменяет и уж тем более не из-за недосыпа.
12:55:31 05-10-2024
Скорейшего выздоровления Денису! Он большой труженик! Храни его Бог!!!