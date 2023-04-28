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В Алтайской психбольнице один пациент выдавил глаза другому

Суд назначил выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей

28 апреля 2023, 10:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайской психбольнице один пациент выдавил глаза другому. Об этом рассказали в Объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

Всё произошло 28 июля 2021 года в КГБУЗ "АККПБ им. Эрдмана Ю.К.". В результате полученных травм пострадавший полностью потерял зрение на оба глаза. 

В суд обратились родные потерпевшего. Несмотря на то, что защита ответчика пыталась доказать его невиновность, суд встал на сторону истца. 

Потерявшему зрение должны выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 9

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гость

10:47:07 28-04-2023

И почему же больные люди не обращаются за помощью в эту организацию???

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Бомж

10:48:48 28-04-2023

Назначить-то назначили,только что с дуры возьмёшь?(насколько знаю,ответчик-женщина)

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Гость

11:06:29 28-04-2023

300 тысяч за глаза это гуманно

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Гость

11:13:47 28-04-2023

В другой сети-400 тысяч совокупно написано. И платить придётся Эрдману- он ответчик.

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Гость

11:18:16 28-04-2023

Второй день новости про выдавливание глаз, какая-то новая тенденция

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Гость

11:24:18 28-04-2023

Эрдману- он ответчик --- Это кто?

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Гость

11:52:42 28-04-2023

Гость (11:24:18 28-04-2023) Эрдману- он ответчик --- Это кто?... Кто глаза выдавил

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Гость

11:28:05 28-04-2023

этот жестокий мир глаза б мои не видели

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Гость

11:50:30 28-04-2023

Посмотрел цены в автосалонах, 300 тысяч это наверное только на колеса. Хотя без глаз это только на еду

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