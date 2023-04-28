Суд назначил выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей

28 апреля 2023, 10:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайской психбольнице один пациент выдавил глаза другому. Об этом рассказали в Объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

Всё произошло 28 июля 2021 года в КГБУЗ "АККПБ им. Эрдмана Ю.К.". В результате полученных травм пострадавший полностью потерял зрение на оба глаза.

В суд обратились родные потерпевшего. Несмотря на то, что защита ответчика пыталась доказать его невиновность, суд встал на сторону истца.

Потерявшему зрение должны выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей.