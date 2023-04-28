В Алтайской психбольнице один пациент выдавил глаза другому
Суд назначил выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей
28 апреля 2023, 10:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайской психбольнице один пациент выдавил глаза другому. Об этом рассказали в Объединённой пресс-службе судов Алтайского края.
Всё произошло 28 июля 2021 года в КГБУЗ "АККПБ им. Эрдмана Ю.К.". В результате полученных травм пострадавший полностью потерял зрение на оба глаза.
В суд обратились родные потерпевшего. Несмотря на то, что защита ответчика пыталась доказать его невиновность, суд встал на сторону истца.
Потерявшему зрение должны выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
10:47:07 28-04-2023
И почему же больные люди не обращаются за помощью в эту организацию???
10:48:48 28-04-2023
Назначить-то назначили,только что с дуры возьмёшь?(насколько знаю,ответчик-женщина)
11:06:29 28-04-2023
300 тысяч за глаза это гуманно
11:13:47 28-04-2023
В другой сети-400 тысяч совокупно написано. И платить придётся Эрдману- он ответчик.
11:18:16 28-04-2023
Второй день новости про выдавливание глаз, какая-то новая тенденция
11:24:18 28-04-2023
Эрдману- он ответчик --- Это кто?
11:52:42 28-04-2023
Гость (11:24:18 28-04-2023) Эрдману- он ответчик --- Это кто?... Кто глаза выдавил
11:28:05 28-04-2023
этот жестокий мир глаза б мои не видели
11:50:30 28-04-2023
Посмотрел цены в автосалонах, 300 тысяч это наверное только на колеса. Хотя без глаз это только на еду