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В алтайской школе с потолка обвалилась часть штукатурки

Прокуратура проводит проверку

21 декабря 2024, 14:31, ИА Амител

Кадр из видео: "Подслушано Барнаул"
Кадр из видео: "Подслушано Барнаул"

В селе Топчиха Алтайского края во время уроке в школе упала часть штукатурки с потолка, сообщает телеграм-канал "Подслушано Барнаул".

По словам местной жительницы, "ребенка чуть не придавило".

Прокурор Алтайского края Антон Герман уже поручил проверить информацию о возможном нарушении прав учащихся.

"Антон Герман поручил территориальному прокурору проверить исполнение законодательства об образовании, организации учебного процесса. Проведение прокурорской проверки продолжается", – сообщила amic.ru помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

Алтайский край Происшествия школы

Комментарии 4

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Гость

16:59:54 21-12-2024

это ладно. а вот то, что ДК Сибэнергомаш вот-вот развалится, что на внутреннем дворе свалка и крысы - это как ?! в Центре краевой столицы. Зато толстенные спесивые владельцы уже еле из машины огромнодорогой вываливающиеся, сразу видно в полном порядке. Ну почти)

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Элен без ребят

17:44:00 21-12-2024

Гость (16:59:54 21-12-2024) это ладно. а вот то, что ДК Сибэнергомаш вот-вот развалится,... а причем тут ДК в Брн., когда речь идет о сельской школе? да и не на первом месте по разрушению этот ДК, если что.

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Андрей

22:47:35 21-12-2024

Школа номер 2 в Топчихе?

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ДМВ

00:29:00 22-12-2024

Почему во время урока стул расположен на столе?

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