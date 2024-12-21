В алтайской школе с потолка обвалилась часть штукатурки

Прокуратура проводит проверку

21 декабря 2024, 14:31, ИА Амител

Кадр из видео: "Подслушано Барнаул"

В селе Топчиха Алтайского края во время уроке в школе упала часть штукатурки с потолка, сообщает телеграм-канал "Подслушано Барнаул".

По словам местной жительницы, "ребенка чуть не придавило".

Прокурор Алтайского края Антон Герман уже поручил проверить информацию о возможном нарушении прав учащихся.

"Антон Герман поручил территориальному прокурору проверить исполнение законодательства об образовании, организации учебного процесса. Проведение прокурорской проверки продолжается", – сообщила amic.ru помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.