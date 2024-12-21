В алтайской школе с потолка обвалилась часть штукатурки
Прокуратура проводит проверку
21 декабря 2024, 14:31, ИА Амител
Кадр из видео: "Подслушано Барнаул"
В селе Топчиха Алтайского края во время уроке в школе упала часть штукатурки с потолка, сообщает телеграм-канал "Подслушано Барнаул".
По словам местной жительницы, "ребенка чуть не придавило".
Прокурор Алтайского края Антон Герман уже поручил проверить информацию о возможном нарушении прав учащихся.
"Антон Герман поручил территориальному прокурору проверить исполнение законодательства об образовании, организации учебного процесса. Проведение прокурорской проверки продолжается", – сообщила amic.ru помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
16:59:54 21-12-2024
это ладно. а вот то, что ДК Сибэнергомаш вот-вот развалится, что на внутреннем дворе свалка и крысы - это как ?! в Центре краевой столицы. Зато толстенные спесивые владельцы уже еле из машины огромнодорогой вываливающиеся, сразу видно в полном порядке. Ну почти)
17:44:00 21-12-2024
Гость (16:59:54 21-12-2024) это ладно. а вот то, что ДК Сибэнергомаш вот-вот развалится,... а причем тут ДК в Брн., когда речь идет о сельской школе? да и не на первом месте по разрушению этот ДК, если что.
22:47:35 21-12-2024
Школа номер 2 в Топчихе?
00:29:00 22-12-2024
Почему во время урока стул расположен на столе?