В алтайской Тальменке планируют построить новый мост

Запрос на включение проекта в инвестпрограммы с финансированием в 275 млн рублей сформирован

31 октября 2024, 20:26, ИА Амител

Мост / Фото: unsplash.com / Lucie Capkova

Через реку в Тальменке планируют построить мост. Как сообщает администрация Тальменского района, для него уже разработана документация, которая получила положительное заключение госэкспертизы.

Переправу планируют построить через реку по улице 30 лет ВЛКСМ – переулок Лесхозный. Запрос на включение проекта в инвестпрограммы с финансированием в 275 млн рублей сформирован.

Пока для удобства жителей Тальменки изменят расписание автобусов. С 1 ноября маршрут будет проходить по переулку Песчаному и улице Садовой и далее по улице Мичурина. Транспорт будет ходить с 07:00 до 19:00 каждый час.

Напомним, что ранее в Тальменке прошел стихийный митинг против сноса подвесного моста между переулками Мельничный и Песчаный. Люди вышли с требованием не лишать их прямого сообщения с центральной частью населенного пункта, где расположены образовательные и медицинские учреждения.