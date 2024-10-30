"Стоим на мосту, чтобы его не снесли". В Тальменке люди вышли на стихийный митинг

Жители рабочего поселка Тальменка протестуют против сноса подвесного моста, который признали аварийным

30 октября 2024, 14:15, ИА Амител

Подвесной мост через реку Тальменку / Фото: Надежда Кузьмина

Стихийный митинг против сноса подвесного моста между переулками Мельничный и Песчаный в эти минуты проходит в рабочем поселке Тальменка. Люди вышли с требованием не лишать их прямого сообщения с центральной частью населенного пункта, где расположены образовательные и медицинские учреждения. Если идти по окружному маршруту, придется преодолевать расстояние в пять-восемь километров в зависимости от пункта назначения. Еще один мост через реку Тальменку уже снесли два дня назад. И сейчас сельчане стоят на мосту, чтобы не лишиться последней переправы. Подробнее – на amic.ru.

Почему в Тальменке решили снести подвесные мосты?

История с небезопасными мостами через реку Тальменку закрутилась после жалоб жителей в прокуратуру весной 2024 года на то, что их не обслуживают. Ведомство инициировало проверку. Тогда выяснилось, что переправы – самовольные и на балансе местного поссовета не состоят. Проведенная экспертиза показала, что подвесные мосты небезопасны. А 24 июля Тальменский районный суд вынес решение снести бесхозные мосты, следует из материалов дела.

Глава администрации Тальменского поссовета Владимир Литвинов сообщил amic.ru, что подвесные мосты были построены хозспособом еще в 60-70-х годах. Когда именно – никто не знает, так как никакой документации на них нет.

"В настоящий момент у меня на руках решение суда, которое мы обязаны исполнить. Мост, соединяющий улицы Перевозная и Кирова, мы снесли 28 октября. Теперь нужно демонтировать второй, который соединяет переулки Мельничный и Песчаный. Но важно понять, что люди живут не на острове. Есть автомобильная дорога, по которой они могут попасть в любую часть Тальменки. С 1 ноября будет изменен действующий автобусный маршрут для удобства жителей заречной части Тальменки", – рассказывает Владимир Литвинов.

Люди вышли живым щитом, чтобы не допустить сноса моста

Однако жителей такой вариант не устраивает, утверждает одна из участниц митинга, Надежда Кузьмина. По ее словам, детей будут возить только на уроки, а на занятия в школу искусств и центр по внешкольной работе им теперь придется добираться по оживленной трассе. Тем, у кого нет машины, будет проблематично доставить детей в детский сад и попасть в поликлинику.

"Если последний мостик снесут, нам придется дополнительно преодолевать пешком расстояние в пять-восемь километров в зависимости от пункта назначения. За речкой у нас проживают более 600 человек, из них 60 детей. Спасибо, что организуют подвоз в школу, а как с внеурочной деятельностью? Это мне внуков на кружки надо по трассе отправлять? Это опасно. Много у нас и пенсионеров, и работающего населения. Машины не у каждого, а на такси не накатаешься. Есть местный автобус, но он ходит раз в час", – объясняет свою позицию женщина.

Участники митинга заявляют, что готовы организовать сбор денежных средств. На эти деньги они предлагают поссовету привести мостик в порядок и поставить на свой баланс. Однако глава объясняет: экспертиза показала, что с помощью капремонта самострой не восстановить, так как износ несущих конструкций критический.

При этом жители заявляют, что настроены решительно. Они организовали дежурство, чтобы не допустить работы по демонтажу моста.

"Сейчас пригнали два трактора и другую технику. А мы стоим на мосту. Мы не допустим его сноса. Если снесут, то только вместе с нами, жителями заречной части", – рассказывает участница митинга.

Amic.ru следит за развитием событий.