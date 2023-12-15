В АлтГПУ прошла III Сибирская школа образовательной инноватики

Широкая география участников говорит об актуальности и востребованности мероприятия

15 декабря 2023, 13:00, ИА Амител

III Сибирская школа образовательной инноватики / Фото: Татьяна Кабакова

В Алтайском государственном педуниверситете прошла III Сибирская школа образовательной инноватики "Педагогические исследования молодых ученых – практике образования". В ней приняли участие аспиранты, докторанты, молодые ученые, преподаватели высшей школы, учителя и педагоги образовательных организаций общего, дополнительного и среднего специального образования, а также специалисты органов управления образованием.

На мероприятии в очном и дистанционном формате были представители всех городов и некоторых районов Алтайского края. Подключился к работе Забайкальский край, Кемеровская область, Республики Бурятия и Хакасия, Красноярский и Краснодарский края. А Москву представляла Академия Минпросвещения РФ.

"Нам важно, что тематика Школы вызывает такой живой интерес, это значит, что наши молодые ученые идут правильным курсом, работают в аспекте прикладного исследования и выходят на уровень теоретического обобщения", – сказала на пленарном заседании ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко.Школа вышла на международный уровень, к ней присоединились учителя и руководство российско-таджикских школ Республики Таджикистан, представители Казахстана и Узбекистана.

На мероприятии обсудили:

инновации в дидактике современной школы;

инновационные воспитательные практики;

инновационные процессы в управлении образовательной организацией;

инновации в подготовке педагогических кадров.

В рамках III Сибирской школы образовательной инноватики прошли две экспертные сессии. На первой рассмотрели вопросы инновационных процессов в управлении образовательной организацией, вторую посвятили проблемам инновации в подготовке педагогических кадров.