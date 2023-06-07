Бывшие студенты АлтГТУ получают в среднем 125 тысяч рублей в месяц

07 июня 2023, 15:46, ИА Амител

АлтТГУ / Фото: пресс-служба вуза

Портал SuperJob* составил рейтинг вузов России 2023 года по уровню зарплат занятых в IT-отрасли* молодых специалистов, окончивших вуз в 2017-2022 годах. И АлтГТУ там на 19-м месте. Всего в топ-20 вошли 66 высших учебных заведений страны.

Средние зарплаты выпускников технического университета в IT за год выросли на 15 тысяч рублей и сегодня составляют в среднем 125 тысяч в месяц. Кстати, доля оставшихся в городе после обучения в АлтГТУ равна 65%, а средний балл на ЕГЭ в 2022 году у абитуриентов при поступлении составлял 73,4.

Лидер рейтинга – Московский физико-технический институт (270 тыс. рублей). Самый высокий прирост зарплат отмечен у выпускников санкт-петербургского Национального исследовательского университета ИТМО (+35 тыс. рублей за год, а всего – 235 тыс. ), а новичок рейтинга – университет Иннополис – занял сразу шестое место с показателем в 200 тысяч.

*SuperJob ("Суперджоб"), IT-отрасли (Айти-отрасли).