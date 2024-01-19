В АлтГУ будут готовить специалистов для МИД, которые заговорят на японском

Новое направление подготовки появится в 2024 году

19 января 2024, 06:29, ИА Амител

Флаг Японии / Фото: unsplash.com

В 2024 году в Алтайском государственном университете на кафедре востоковедения Института истории и международных отношений откроют новое направление подготовки "Востоковедение и африканистика". Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе вуза.

Здесь студенты будут изучать историю, географию, культуру, экономику и политику Японии, а также два иностранных языка – японский и английский.