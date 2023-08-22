В АлтГУ объяснили нехватку мест в общежитиях для местных студентов

Сейчас в первую очередь жилые помещения предоставляются детям участников СВО

22 августа 2023, 12:11, ИА Амител

Фото: t.me/asuinfo

Алтайский государственный университет (АлтГУ) сообщил в своем Telegram-канале, что обеспечение иногородних студентов общежитием - постоянно держится на контроле.

Ранее в соцсетях пожаловались на нехватку жилья для студентов. В АлтГУ указали, что имеется пять общежитий, рассчитанных на 2087 мест, при этом потребность - более 2500 мест.

Жилой фонд общежитий распределяется среди студентов на основе выделенных квот.

"В первую очередь жилые помещения предоставляются обучающимся 1-го курса из числа участников СВО, детей участников СВО; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам, инвалидам 1-й и 2-й группы; победителям и призерам олимпиад школьников; иностранным гражданам; обучающимся 1-го курса с проходным баллом не менее 200", - пояснили в университете.

Студенты-очники 2-го и последующих курсов, сдавшие сессию на "хорошо" и "отлично" заселяются в общежитие после приоритетных категорий.

Студенты, имеющие задолженности по успеваемости, заселяются в общежитие только при наличии свободных мест.