В АлтГУ объяснили нехватку мест в общежитиях для местных студентов
Сейчас в первую очередь жилые помещения предоставляются детям участников СВО
22 августа 2023, 12:11, ИА Амител
Алтайский государственный университет (АлтГУ) сообщил в своем Telegram-канале, что обеспечение иногородних студентов общежитием - постоянно держится на контроле.
Ранее в соцсетях пожаловались на нехватку жилья для студентов. В АлтГУ указали, что имеется пять общежитий, рассчитанных на 2087 мест, при этом потребность - более 2500 мест.
Жилой фонд общежитий распределяется среди студентов на основе выделенных квот.
"В первую очередь жилые помещения предоставляются обучающимся 1-го курса из числа участников СВО, детей участников СВО; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; детям-инвалидам, инвалидам 1-й и 2-й группы; победителям и призерам олимпиад школьников; иностранным гражданам; обучающимся 1-го курса с проходным баллом не менее 200", - пояснили в университете.
Студенты-очники 2-го и последующих курсов, сдавшие сессию на "хорошо" и "отлично" заселяются в общежитие после приоритетных категорий.
Студенты, имеющие задолженности по успеваемости, заселяются в общежитие только при наличии свободных мест.
"К сожалению, разместить всех желающих в свои общежития вуз не имеет возможности", - подчеркнули в АлтГУ.
12:44:51 22-08-2023
Проблема с местами в общежитиях была и 20 лет назад. Я поступала учиться в 2007 году. У нас процентов 80 в группе было иногородних студентов, в том числе и я, но места дали буквально единицам, и на следующих, старших, курсах также с большим трудом попадали в общежития. И это речь только про бюджетный набор студентов, платники вообще не могли претендовать на общаги. Зато про вуз на каждом углу пишут и кричат, какой он модный, рейтинги там какие-то занимает. Сначала бы решили вопрос с жильем для студентов, а потом рассказывали, какое крутое учебное заведение.
13:51:30 22-08-2023
Анна (12:44:51 22-08-2023) Проблема с местами в общежитиях была и 20 лет назад. Я посту... Да ладно! Многим иногородним родители после поступления покупают хату в Барнауле.
14:20:34 22-08-2023
сей вуз откровенно ориентирован на прием азиатов. Им в первую очередь и бюджетные места на престижных специальностях, и места в общаге. И кажется, руководство вуза этой своей ориентации давно уже не скрывает, даже лозунги соответствующие сочинили. Факультет русской филологии уничтожили, оставив от него фактически службу по обучению иностранных студентов русскому языку. Вам что-то еще непонятно?
14:37:19 22-08-2023
Гость (14:20:34 22-08-2023) сей вуз откровенно ориентирован на прием азиатов. Им в перву... Смотря какие азиаты... Если иностранные студенты платно, например, китайцы - тогда понятно. Но вроде существует какая-то государственная договоренность об общем образовательном пространстве. По которой граждане Казахстана и некоторых других среднеазиатских республик зачисляются на бюджет наравне с российскими абитуриентами, а зачастую вместо них. Говорят, в медунивере вообще половина таких студентов. А мы потом удивляемся, почему в Алтайском крае, при своём университете, нет врачей. С другой стороны, не доводилось слышать, что наши россияне обучаются в каком-нибудь казахском университете, ещё и бесплатно.