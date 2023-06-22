В АлтГУ рассказали, когда вуз откажется от магистратуры

Магистратуру в вузе будут реформировать синхронно с изменениями в системе высшего образования

22 июня 2023, 10:01, ИА Амител

Алтайский госуниверситет/ Фото: amic.ru

Реформирование магистратуры в Алтайском госуниверситете будет происходить синхронно с изменениями в системе высшего образования в России. Пока четкого плана по отмене магистратуры в университете нет, рассказали amic.ru в пресс-службе Алтайского госуниверситета.

В пресс-службе вуза пояснили, что пока сложно сказать, что будет с магистратурой в АлтГУ в ближайшем будущем. На данный момент известно, что система образования будет включать в себя три уровня: базовое высшее образование, специализированное высшее и аспирантуру. Специализированное высшее образование как раз соответствует уровню магистратуры, отметили в вузе.

"Когда все это будет воплощено в жизнь – сказать сложно. Первоначально необходимо, чтобы были внесены соответствующие изменения в ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Процесс это не быстрый и потребует подготовительного периода, чтобы вузы внесли изменения в образовательные программы", – пояснили в университете.

Напомним, что в мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о реформе высшего образования. Он устанавливает два уровня образования: базовое высшее и специализированное высшее, а также аспирантуру.

Базовый уровень станет заменой бакалавриату и специалитету, учиться там надо будет от четырех до шести лет. А в специализированный уровень войдут магистратура, ординатура и программы для ассистентов-стажеров, там будут учиться от года до трех лет в зависимости от направления.

Понятий бакалавриат и магистратура в новой системе образования уже не будет.

Тем временем в этом году приемная кампания идет по старой системе – с бакалавриатом, магистратурой и аспирантурой. В АлтГУ она стартовала 20 июня.