В АлтГУ открыли галерею почёта ветеранов и обновлённый музей истории

В Алтайском государственном университете стартовал цикл праздничных мероприятий к 50-летию вуза

16 мая 2023, 12:45, ИА Амител

Открытие галереи почёта / Фото: пресс-служба АлтГУ

Фотографии ветеранов АлтГУ – тех, кто проработал в университете более 40 лет, теперь размещены в обновлённой галерее почёта. 15 мая её торжественно открыли на первом этаже корпуса "Д" (на Димитрова, 66), сообщили в пресс-службе вуза.

Галерея почёта

"В галерее почёта ветеранов АлтГУ портреты тех, кто проработал в университете более 40 лет, кто по-настоящему служил университету и для кого университет – жизнь! Наша обязанность – отдать дань почёта мастодонтам нашего вуза, чтобы будущее университета продолжалось на основе той истории, которую мы с вами сохраним. О нашей истории говорит обновлённый к 50-летию символ университета, который обозначает новый размах, движение – новый полёт АлтГУ", – поздравил университет президент АлтГУ, руководитель научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", почётный профессор, заслуженный юрист Сергей Землюков.

Слова благодарности ректорату вуза выразили председатель совета актива ветеранов АлтГУ, старший преподаватель кафедры физического воспитания Валерий Мильхин, советник ректора АлтГУ, д. б. н., профессор Татьяна Терехина, к. и. н., доцент кафедры политической истории, национальных и государственно-конфессиональных отношений Наталья Коробкова.

"Многие из нас присутствовали при зарождении, становлении университета. Мы помним: тогда он был небольшой, но с очень дружной командой. Мы ощущали значимость, миссию университета и по мере сил старались трудиться на его развитие и процветание. Я хотела бы пожелать, чтобы и нынешние преподаватели, сотрудники и студенты с радостью входили в стены университета и с лёгким сердцем выполненного долга возвращались домой. Пусть он процветает и дальше", – подчеркнула Наталья Коробкова.

















Открытие галереи почёта / Фото: пресс-служба АлтГУ

Музей истории

В этот же день состоялось торжественное открытие экспозиции модернизированного музея истории АлтГУ имени первого ректора Василия Ивановича Неверова.

Музей создали в 2000 году по инициативе учёного совета вуза и первого ректора. Именно тогда благодаря Василию Неверову началось активное формирование фондов музея: были собраны документы, фотографии, основные артефакты.

"Накануне юбилея университета руководство приняло решение модернизировать музей: провести ремонт, наполнить его выставочными решениями, а также цифровым контентом. Проделана большая работа по обновлению музейной экспозиции, по созданию современного нового пространства, насыщению его различными аудиовизуальными элементами", – подчеркнул директор института истории и международных отношений Иван Назаров.

















Открытие экспозиции модернизированного музея истории АлтГУ / Фото: пресс-служба АлтГУ

О важности музея рассказал и ректор АлтГУ Сергей Бочаров. По его словам, это мероприятие стало жемчужиной в масштабной программе празднования юбилея вуза.

"Конечно, прежде всего, мы отдаём долг и выражаем своё почтение тем поколениям, которые создавали университет, вкладывали в него душу. Понимать, как возникал и развивался университет, какие ключевые моменты были в университетской жизни, важно и для современных преподавателей, и студентов. Не зря говорят: есть время разбрасывать камни, а есть время собирать камни. Музей одновременно и собирает камни – консолидирует факты истории АлтГУ, – и разбрасывает камни: даёт новым поколениям информацию о тех смыслах, которые закладывал вуз с самого начала", – подчеркнул Бочаров.

С полной праздничной программой можно ознакомиться здесь.