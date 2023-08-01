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В Анапе мужчина проник в детский лагерь и надругался над пятью девочками

Одна из пострадавших школьниц приехала в лагерь из Подмосковья, остальные – из ДНР

01 августа 2023, 23:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пять девочек в возрасте от 10 до 13 лет стали жертвами сексуального насилия в детском оздоровительном лагере "Счастливое детство". Как сообщает ura.ru, инцидент произошел вечером 29 июля в комнате отдыха.

49-летний мужчина, житель Воронежской области, пробрался к девочкам ночью. По словам очевидца, прошел на территорию лагеря, порезав сетку в ванной. Одна из девочек закричала, после чего педофила задержали.

Свидетель рассказал журналистам, что случаи вторжения мужчины на территорию лагеря происходили и раньше. Тогда он якобы воровал телефоны и приставал к детям. В предыдущий раз правоохранителям не удалось его задержать.

СМИ сообщали, что одна из пострадавших школьниц приехала в лагерь из Подмосковья, остальные – из ДНР.

Комментарии 17

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Гость

23:27:44 01-08-2023

Зачем оставлять жизнь этой мрази? Кто-то действительно верит, что это существо "перевоспитается"? Или кто-то боится расстраивать своих европейских "партнеров"...

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Гость

06:22:14 02-08-2023

Одна из девочек закричала, после чего педофила задержали./// А остальные четыре получали удовольствие и не кричали?

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Гость

09:37:18 02-08-2023

Гость (06:22:14 02-08-2023) Одна из девочек закричала, после чего педофила задержали.///... Ты дура(к)? Он наверняка запугал их. Детям 10 лет!

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Гость

09:53:26 02-08-2023

Гость (09:37:18 02-08-2023) Ты дура(к)? Он наверняка запугал их. Детям 10 лет!... Тупорогие, тут явно что-то умалчивается, и верно один комментатор подметил, что раньше мужчина неоднократно бывал в лагере, вот и подумайте если есть чем

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Гость

09:58:20 02-08-2023

Гость (09:53:26 02-08-2023) Тупорогие, тут явно что-то умалчивается, и верно один коммен... Так комментатор обвиняет жертв. А вовсе не что-то там подмечает. Все как обычно - не кричала, значит, нравится. Кричала - ну и дура, потерпела бы, целой бы осталась. Не там шла, не так смотрела, не в то была одета. Классика.

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Гость

09:38:57 02-08-2023

Гость (06:22:14 02-08-2023) Одна из девочек закричала, после чего педофила задержали.///... Вы .. эм... нормальный? Это дети. Могли испугаться, мог рот зажать. А кто-то вообще в минуты опасности впадает в ступор и не то что кричать, двинуться не может. Интересно, если жертве будет года два, вы тоже ее обвините? Хотя о чем я, конечно же да. Ну не преступник же виноват, в самом деле.

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Гость

09:54:13 02-08-2023

Гость (06:22:14 02-08-2023) Одна из девочек закричала, после чего педофила задержали.///... вот тоже странно...педофилам смерть конечно, но...пять раз за ночь в 49, серьезно? да еще и не первый раз туда приходил, прошел на Территорию лагеря, порезав сетку в Ванной - какой то несвязный набор фраз

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Гость

15:58:03 02-08-2023

Гость (06:22:14 02-08-2023) Одна из девочек закричала, после чего педофила задержали.///... страх...страх может сковать тело так, что и рот не откроется

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Гость

08:09:16 02-08-2023

Хохлы поставили отметки "нравится". Никакой пощады хохлам.

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Гость

08:28:37 02-08-2023

Вот так отправь ребенка в лагерь(((( Где охрана, взрослые? Отдайте его на самосуд родителям пострадавших, как в старину. Ужас какой для родителей(((

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Гость

09:19:47 02-08-2023

Ужас!!! Как такое возможно? Мразь... =====случаи вторжения мужчины на территорию лагеря происходили и раньше. Тогда он якобы воровал телефоны и приставал к детям. ==== Чего ждали??????

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Гость

09:39:40 02-08-2023

Гость (09:19:47 02-08-2023) Ужас!!! Как такое возможно? Мразь... =====случаи вторжения м... а чего ждут, когда женщин и детей дома избивают и насилуют? Пока убьют.

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Гость

10:31:17 02-08-2023

Неоднократно уже наведывался и никто не остановил/не поймал -позор!

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Гость

12:44:22 02-08-2023

Ему бы проникнуть на территорию женской колонии, тогда бы заголовок был бы другой" 25 воспитанниц от 18 до 55 лет совершили действия сексуального характера с гражданином N, после чего гражданин был госпитализирован в тяжелом состоянии),

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Гость

16:14:13 02-08-2023

Смертная казнь. Иначе этот педофил продолжит насиловать детей. А руководсиво лагеря под суд за халатность. Знали, что к ним больной мужик повадился лазить и ничего не делали для защиты детей.

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19:38:28 03-08-2023

Гость (16:14:13 02-08-2023) Смертная казнь. Иначе этот педофил продолжит насиловать дете... И тебя тоже под суд то что пишешь бред

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Гость

09:17:58 03-08-2023

вот "отдохнули" называется.. Таких гоблинов надо кастрировать до приезда полиции

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