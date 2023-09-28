В АТОР назвали места с самым дешевым пляжным отдыхом
Отпуск внутри страны может обойтись туристам меньше чем в 40 тысяч рублей
28 сентября 2023, 19:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Дешевле всего в начале октября отдохнуть на пляже россияне смогут в Сочи. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отдых на двоих с перелетом в Сочи обойдется в 39,8 тысячи рублей. Также недорого можно отдохнуть в Абхазии, где отпуск обойдется примерно в 44,9 тысячи рублей.
Из заграничных вариантов самым бюджетным будет ОАЭ – 121 тысяча рублей за отдых в трехзвездочном отеле с завтраками. Также в число недорогих направлений включили Египет, Турцию, Индию, Бахрейн и Таиланд.
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А это цены за сутки?