В АТОР назвали места с самым дешевым пляжным отдыхом

Отпуск внутри страны может обойтись туристам меньше чем в 40 тысяч рублей

28 сентября 2023, 19:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Дешевле всего в начале октября отдохнуть на пляже россияне смогут в Сочи. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отдых на двоих с перелетом в Сочи обойдется в 39,8 тысячи рублей. Также недорого можно отдохнуть в Абхазии, где отпуск обойдется примерно в 44,9 тысячи рублей.

Из заграничных вариантов самым бюджетным будет ОАЭ – 121 тысяча рублей за отдых в трехзвездочном отеле с завтраками. Также в число недорогих направлений включили Египет, Турцию, Индию, Бахрейн и Таиланд.