В Австралии на трассе потеряли радиоактивную капсулу

Серебряный цилиндр величиной с монету содержит цезий-137

30 января 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

При перевозке из шахты в Ньюмане в Австралии потеряли радиоактивную капсулу. Об этом сообщает Sky News.

Контейнер размером 8 на 6 мм выпал из кузова автомобиля из-за плохого крепления. Серебряный цилиндр величиной с монету содержит цезий-137, высокорадиоактивный изотоп, излучающий эквивалент 10 рентгеновских лучей в час.

Местные власти порекомендовали людям не приближаться к капсуле на пять метров в случае её обнаружения. Взаимодействие с ней может привести к ожогам, лучевой болезни и раку.

На поиски опасного груза отправили группу специалистов с необходимой техникой.