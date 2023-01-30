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В Австралии на трассе потеряли радиоактивную капсулу

Серебряный цилиндр величиной с монету содержит цезий-137

30 января 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

При перевозке из шахты в Ньюмане в Австралии потеряли радиоактивную капсулу. Об этом сообщает Sky News.

Контейнер размером 8 на 6 мм выпал из кузова автомобиля из-за плохого крепления. Серебряный цилиндр величиной с монету содержит цезий-137, высокорадиоактивный изотоп, излучающий эквивалент 10 рентгеновских лучей в час.

Местные власти порекомендовали людям не приближаться к капсуле на пять метров в случае её обнаружения. Взаимодействие с ней может привести к ожогам, лучевой болезни и раку.

На поиски опасного груза отправили группу специалистов с необходимой техникой.

 

Комментарии 4

  • Вот так небрежно перевозят радиоактивные капсулы.
    30 января, Гость   Ответить
  • 10 рентгеновских лучей в час это сколько будет? Что за мера измерения такая?
    30 января, Гость   Ответить
  • в рентгенах конечно сильно мерять - это единица поглощенной радиации..... 10 P/ч = 0,1 Гр много. Быстро одуплится подобравший
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, так там написано не рентген, а рентгеновских лучей. ;)
    30 января, Гость   Ответить
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