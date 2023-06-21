В Банке ДОМ.РФ рассказали о городах – лидерах по росту средней площади квартир

Благодаря действующим льготным программам кредитования ипотека стала доступнее

21 июня 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ представил перечень российских городов, которые лидируют по показателю роста средней площади жилой недвижимости, покупаемой по программам ипотечного кредитования.

Города-лидеры:

ОмскС начала текущего года показатель вырос на 15%, до 55,4 квадратного метра; Санкт-ПетербургСредняя площадь покупаемых в ипотеку квартир выросла на 14%, до 55,5 кв. м; ТулаРост составил 12%, до 57,2 кв. м.

Также в десятку российских городов, лидирующих по росту средней площади приобретаемой в ипотеку жилой недвижимости, вошли:

Томск – рост на 10%, до 55,9 кв. м;

Пенза – на 8%, до 57,4 кв. м;

Екатеринбург – на 8%, до 55,7 кв. м;

Самара – рост на 6%, до 55,1 кв. м;

Новосибирск, – рост на 6%, до 54,5 кв. м;

Уфа – рост на 6%, до 49,8 кв. м;

города Ленинградской области – рост на 6%, до 49,4 кв. м.

Ипотека стала доступнее благодаря действующим льготным программам кредитования, отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. Но, несмотря на это, преобладающее количество сделок заключается на приобретение малогабаритных квартир, что неудобно для проживания семей и не улучшает демографическую ситуацию в стране. Это связано с квартирографией на рынке первичной недвижимости, где преобладают однокомнатные квартиры.

По его мнению, инструмент дополнительного субсидирования для приобретения более просторных квартир может переломить ситуацию. На данный момент в правительстве идет его обсуждение.

В перечень стабильно лидирующих по количеству ипотечных сделок, заключенных в Банке ДОМ.РФ, городов вошли:

Московская область – 48,7 кв. м, рост на 3%;

Владивосток – 46,9 кв. м, рост на 2%

Ростов-на-Дону – 51,1 кв. м, рост на 1%.

Кроме этого, в Банке ДОМ.РФ рассказали о городах, где, напротив, регистрируют снижение данного показателя. Это: