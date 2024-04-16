Агитпоезд "Сила в правде" приехал в Барнаул. Фото

Торжественный митинг, посвященный встрече эшелона, прошел на железнодорожном вокзале

16 апреля 2024, 13:20, ИА Амител

Агитпоезд "Сила в правде" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Агитационно-пропагандистский поезд Минобороны России "Сила в правде" прибыл в Барнаул 16 апреля. Эшелон встретили на железнодорожном вокзале митингом и концертной программой.

Акция "Сила в правде" стартовала 23 февраля этого года на Киевском вокзале Москвы. Агитпоезд состоит из девяти тематических вагонов с уникальными передвижными экспозициями сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, воздушно-десантных войск, Юнармии, с образцами вооружения и макетами боевой техники времен Великой Отечественной войны. А также представлена экспозиция, которая раскрывает преступные замыслы руководства Украины и насаждаемую им идеологию нацизма.

Отдельные зоны выставки посвящены трофеям армии и подвигам военнослужащих в ходе выполнения задач СВО.

В самом начале состава представлена тяжелая техника. Здесь, например, можно увидеть БМП "Брэдли", захваченную под Авдеевкой.

Пробудет поезд в Барнауле до 15:40. Вход на выставку бесплатный.