Агитпоезд "Сила в правде" приехал в Барнаул. Фото
Торжественный митинг, посвященный встрече эшелона, прошел на железнодорожном вокзале
16 апреля 2024, 13:20, ИА Амител
Агитационно-пропагандистский поезд Минобороны России "Сила в правде" прибыл в Барнаул 16 апреля. Эшелон встретили на железнодорожном вокзале митингом и концертной программой.
Акция "Сила в правде" стартовала 23 февраля этого года на Киевском вокзале Москвы. Агитпоезд состоит из девяти тематических вагонов с уникальными передвижными экспозициями сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, воздушно-десантных войск, Юнармии, с образцами вооружения и макетами боевой техники времен Великой Отечественной войны. А также представлена экспозиция, которая раскрывает преступные замыслы руководства Украины и насаждаемую им идеологию нацизма.
Отдельные зоны выставки посвящены трофеям армии и подвигам военнослужащих в ходе выполнения задач СВО.
В самом начале состава представлена тяжелая техника. Здесь, например, можно увидеть БМП "Брэдли", захваченную под Авдеевкой.
Пробудет поезд в Барнауле до 15:40. Вход на выставку бесплатный.
14:45:47 16-04-2024
Для кого это ? Почему нигде информации никакой не было?
14:49:27 16-04-2024
Почему стоит только несколько часов днем? Ведь люди работают!
15:15:43 16-04-2024
Работай, солнце ещё высоко.
16:22:05 16-04-2024
Ходили. Ничего там интересного нет. Только промерзли как собаки. Согнали со всего края детей из разных патриотических кружков и т.д., да бабки пенсионерки на бесплатное клюнули пришли посмотреть. В вагоны не попасть ибо про кого описал выше создали такую очередь, что туда и не проникнуть. Взрослых работоспособного возраста практически не было. Интересно было только выступление артистов. Хорошо пели и плясали. Но слушать их было некому. Ибо детям не интересно это все.
18:18:21 16-04-2024
стоит только несколько часов (16:22:05 16-04-2024) Ходили. Ничего там интересного нет. Только промерзли как соб... Дети и бабки-пенсионерки оказались быстрее мерзляков. Это логично.
Ягд на фото прикольный.
18:22:49 16-04-2024
стоит только несколько часов (16:22:05 16-04-2024) Ходили. Ничего там интересного нет. Только промерзли как соб... Правду-то видели?
19:02:51 16-04-2024
Как в 41-м, сразу с парада на передовую?