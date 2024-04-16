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Агитпоезд "Сила в правде" приехал в Барнаул. Фото

Торжественный митинг, посвященный встрече эшелона, прошел на железнодорожном вокзале

16 апреля 2024, 13:20, ИА Амител

Агитпоезд "Сила в правде" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Агитационно-пропагандистский поезд Минобороны России "Сила в правде" прибыл в Барнаул 16 апреля. Эшелон встретили на железнодорожном вокзале митингом и концертной программой.  

Акция "Сила в правде" стартовала 23 февраля этого года на Киевском вокзале Москвы. Агитпоезд состоит из девяти тематических вагонов с уникальными передвижными экспозициями сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, воздушно-десантных войск, Юнармии, с образцами вооружения и макетами боевой техники времен Великой Отечественной войны. А также представлена экспозиция, которая раскрывает преступные замыслы руководства Украины и насаждаемую им идеологию нацизма.

Отдельные зоны выставки посвящены трофеям армии и подвигам военнослужащих в ходе выполнения задач СВО.

В самом начале состава представлена тяжелая техника. Здесь, например, можно увидеть БМП "Брэдли", захваченную под Авдеевкой.

Пробудет поезд в Барнауле до 15:40. Вход на выставку бесплатный.

Барнаул СВО фоторепортажи

Комментарии 7

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Как всегда

14:45:47 16-04-2024

Для кого это ? Почему нигде информации никакой не было?

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Гость

14:49:27 16-04-2024

Почему стоит только несколько часов днем? Ведь люди работают!

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Гость

15:15:43 16-04-2024

Работай, солнце ещё высоко.

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стоит только несколько часов

16:22:05 16-04-2024

Ходили. Ничего там интересного нет. Только промерзли как собаки. Согнали со всего края детей из разных патриотических кружков и т.д., да бабки пенсионерки на бесплатное клюнули пришли посмотреть. В вагоны не попасть ибо про кого описал выше создали такую очередь, что туда и не проникнуть. Взрослых работоспособного возраста практически не было. Интересно было только выступление артистов. Хорошо пели и плясали. Но слушать их было некому. Ибо детям не интересно это все.

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Гость

18:18:21 16-04-2024

стоит только несколько часов (16:22:05 16-04-2024) Ходили. Ничего там интересного нет. Только промерзли как соб... Дети и бабки-пенсионерки оказались быстрее мерзляков. Это логично.
Ягд на фото прикольный.

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Гость

18:22:49 16-04-2024

стоит только несколько часов (16:22:05 16-04-2024) Ходили. Ничего там интересного нет. Только промерзли как соб... Правду-то видели?

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Гость

19:02:51 16-04-2024

Как в 41-м, сразу с парада на передовую?

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