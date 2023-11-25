В Барнаул приехала блогерша Катя Клэп
Девушка проведет мероприятие в ТРЦ Galaxy
25 ноября 2023, 14:30, ИА Амител
Фото: t.me/KateClappTelegram
Популярная блогерша Катя Клэп 25 ноября приехала в Барнаул, сообщила она в телеграм-канале.
В этот же день с 15:00 до 18:00 девушка проведет бьюти-встречу в магазине "Лэтуаль" в торговом центре Galaxy.
Как отмечают в соцсетях, в магазине уже собралось много поклонниц.
Катя Клэп (настоящее имя Екатерина Трофимова) родилась в 1993 году в Москве. Снимает различные видеоролики на YouTube. На сегодня ее основной канал TheKateClapp насчитывает 7,14 млн подписчиков. Еще 1,53 млн человек подписаны на ее второй канал FoggyDisaster.
15:00:48 25-11-2023
Интересно и много глупых овечек ведутся на это???
20:36:09 25-11-2023
Гости (15:00:48 25-11-2023) Интересно и много глупых овечек ведутся на это???... Так там написано на двух каналах .
15:03:00 25-11-2023
Божечки, а она еще не на блогерской пенсии? А ну-ка, покажи свою киску!
15:10:02 25-11-2023
Великое событие!!!
15:28:52 25-11-2023
Катя Клоп?
15:53:03 25-11-2023
Это вообще кто ?
15:53:24 25-11-2023
Счастье то какое.
16:19:23 25-11-2023
Люди,вы кому поклоняетесь?
16:44:52 25-11-2023
мы восхищены!!! наша родная, истинно русская Катя Клэп!!!
17:44:38 25-11-2023
25 ноября с 15:00 до 18:00 -------- Почему так поздно сообщили??? Я был рядом. А теперь не успею позырить в живую на эту куклу...
21:49:07 25-11-2023
Гость (17:44:38 25-11-2023) 25 ноября с 15:00 до 18:00 -------- Почему так поздно сообщи... Хорошо что не знал. А так пришел бы поглазеть, тебя бы зафотали, появился бы в новостях в рядах глупцов. Вот позорище было бы.
18:06:28 25-11-2023
Радость то какая!!!!
11:03:32 26-11-2023
Гость (18:06:28 25-11-2023) Радость то какая!!!!... С языка сняли😁
18:34:22 25-11-2023
7 с ли...м лямов подписантов, да уж!
20:38:07 25-11-2023
Неужели и вправду нашлось 7 млн. умственно неполноценных подписантов?!
20:57:29 25-11-2023
кто это такая??
21:11:54 25-11-2023
Это блин вообще кто???
05:20:40 26-11-2023
Иван (21:11:54 25-11-2023) Это блин вообще кто???... Знатная наставница молодёжи, передовик блогерного труда, заслуженная работница инета, несущая в массы высокую эрудицию и культуру!😂😂😂
22:23:03 25-11-2023
Осчастливили Барнаул.
08:00:53 26-11-2023
Сколько глупцов.
09:35:39 26-11-2023
Вот это новость, а кто это? Зачем эту хрень нам сообщают? То какие-то квартиры за миллионы продаются, то авто крутые, на кого СМИ работают? Алтайские новости читаю со слезами
10:18:38 26-11-2023
Вячеслав (09:35:39 26-11-2023) Вот это новость, а кто это? Зачем эту хрень нам сообщают? То... Сколько пафоса. А о чем еще в провинции писать? Про грязь на улицах? Это некоторых патриотов сильно нервирует.
11:20:30 26-11-2023
Сразу вспоминается Задорнов..Ну тупыые....
17:22:25 26-11-2023
Гость (11:20:30 26-11-2023) Сразу вспоминается Задорнов..Ну тупыые....... Что ж Вы так-то уж сразу! Вон, в других, параллелльных источниках сообщили, что у многих пришедших на глазах стояли слёзы (это особо интеллектуальные о́соби), а одна даже расплакалась, при виде кумира-то... (эта особь суперинтеллектуальная). Разве искренние чуйства это тупость?😁😂
12:06:02 26-11-2023
По-моему в Барнауле своих клопов хватает. Ещё привезла 9 миллионов.
15:46:57 26-11-2023
Очередной калл
16:20:35 26-11-2023
Памятную доску не прилепили?
21:17:57 26-11-2023
"Сегодня с 15.00 до 18.00 состоится выставка ослов" (с)
15:49:10 27-11-2023
Бьюти-встреча..... То ли встреча красота, то ли встреча с красотой. Так или иначе, на смех разбирает одинаково.