В Барнаул приехала блогерша Катя Клэп

Девушка проведет мероприятие в ТРЦ Galaxy

25 ноября 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: t.me/KateClappTelegram

Популярная блогерша Катя Клэп 25 ноября приехала в Барнаул, сообщила она в телеграм-канале.

В этот же день с 15:00 до 18:00 девушка проведет бьюти-встречу в магазине "Лэтуаль" в торговом центре Galaxy.

Как отмечают в соцсетях, в магазине уже собралось много поклонниц.

Катя Клэп (настоящее имя Екатерина Трофимова) родилась в 1993 году в Москве. Снимает различные видеоролики на YouTube. На сегодня ее основной канал TheKateClapp насчитывает 7,14 млн подписчиков. Еще 1,53 млн человек подписаны на ее второй канал FoggyDisaster.