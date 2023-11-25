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В Барнаул приехала блогерша Катя Клэп

Девушка проведет мероприятие в ТРЦ Galaxy

25 ноября 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: t.me/KateClappTelegram
Фото: t.me/KateClappTelegram

Популярная блогерша Катя Клэп 25 ноября приехала в Барнаул, сообщила она в телеграм-канале.

В этот же день с 15:00 до 18:00 девушка проведет бьюти-встречу в магазине "Лэтуаль" в торговом центре Galaxy.

Как отмечают в соцсетях, в магазине уже собралось много поклонниц.

Катя Клэп (настоящее имя Екатерина Трофимова) родилась в 1993 году в Москве. Снимает различные видеоролики на YouTube. На сегодня ее основной канал TheKateClapp насчитывает 7,14 млн подписчиков. Еще 1,53 млн человек подписаны на ее второй канал FoggyDisaster.

Барнаул блогеры

Комментарии 29

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Гости

15:00:48 25-11-2023

Интересно и много глупых овечек ведутся на это???

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Гость

20:36:09 25-11-2023

Гости (15:00:48 25-11-2023) Интересно и много глупых овечек ведутся на это???... Так там написано на двух каналах .

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Гость

15:03:00 25-11-2023

Божечки, а она еще не на блогерской пенсии? А ну-ка, покажи свою киску!

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Гость

15:10:02 25-11-2023

Великое событие!!!

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Ух

15:28:52 25-11-2023

Катя Клоп?

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Гость

15:53:03 25-11-2023

Это вообще кто ?

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Гость

15:53:24 25-11-2023

Счастье то какое.

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Татьяна

16:19:23 25-11-2023

Люди,вы кому поклоняетесь?

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Гость

16:44:52 25-11-2023

мы восхищены!!! наша родная, истинно русская Катя Клэп!!!

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Гость

17:44:38 25-11-2023

25 ноября с 15:00 до 18:00 -------- Почему так поздно сообщили??? Я был рядом. А теперь не успею позырить в живую на эту куклу...

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Гость

21:49:07 25-11-2023

Гость (17:44:38 25-11-2023) 25 ноября с 15:00 до 18:00 -------- Почему так поздно сообщи... Хорошо что не знал. А так пришел бы поглазеть, тебя бы зафотали, появился бы в новостях в рядах глупцов. Вот позорище было бы.

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Гость

18:06:28 25-11-2023

Радость то какая!!!!

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Warlock

11:03:32 26-11-2023

Гость (18:06:28 25-11-2023) Радость то какая!!!!... С языка сняли😁

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Влад

18:34:22 25-11-2023

7 с ли...м лямов подписантов, да уж!

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Гость

20:38:07 25-11-2023

Неужели и вправду нашлось 7 млн. умственно неполноценных подписантов?!

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Мимонепроходящий

20:57:29 25-11-2023

кто это такая??

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Иван

21:11:54 25-11-2023

Это блин вообще кто???

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Гость

05:20:40 26-11-2023

Иван (21:11:54 25-11-2023) Это блин вообще кто???... Знатная наставница молодёжи, передовик блогерного труда, заслуженная работница инета, несущая в массы высокую эрудицию и культуру!😂😂😂

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Гость1

22:23:03 25-11-2023

Осчастливили Барнаул.

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Старый.

08:00:53 26-11-2023

Сколько глупцов.

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Вячеслав

09:35:39 26-11-2023

Вот это новость, а кто это? Зачем эту хрень нам сообщают? То какие-то квартиры за миллионы продаются, то авто крутые, на кого СМИ работают? Алтайские новости читаю со слезами

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Гость

10:18:38 26-11-2023

Вячеслав (09:35:39 26-11-2023) Вот это новость, а кто это? Зачем эту хрень нам сообщают? То... Сколько пафоса. А о чем еще в провинции писать? Про грязь на улицах? Это некоторых патриотов сильно нервирует.

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Гость

11:20:30 26-11-2023

Сразу вспоминается Задорнов..Ну тупыые....

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Гость

17:22:25 26-11-2023

Гость (11:20:30 26-11-2023) Сразу вспоминается Задорнов..Ну тупыые....... Что ж Вы так-то уж сразу! Вон, в других, параллелльных источниках сообщили, что у многих пришедших на глазах стояли слёзы (это особо интеллектуальные о́соби), а одна даже расплакалась, при виде кумира-то... (эта особь суперинтеллектуальная). Разве искренние чуйства это тупость?😁😂

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Бийчанин

12:06:02 26-11-2023

По-моему в Барнауле своих клопов хватает. Ещё привезла 9 миллионов.

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Гость

15:46:57 26-11-2023

Очередной калл

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юрий

16:20:35 26-11-2023

Памятную доску не прилепили?

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Калиостро

21:17:57 26-11-2023

"Сегодня с 15.00 до 18.00 состоится выставка ослов" (с)

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Гость

15:49:10 27-11-2023

Бьюти-встреча..... То ли встреча красота, то ли встреча с красотой. Так или иначе, на смех разбирает одинаково.

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