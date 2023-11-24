Вспомнили молодость. "Руки Вверх" вместе с Шурой зажгли в Барнауле
В "Титов-Арене" собралось более 6000 человек
24 ноября 2023, 12:43, ИА Амител
Фото: Lidiya Zobneva / Barnaul 22
23 ноября в Барнауле прошел с аншлагом концерт группы "Руки Вверх". Под "Крошку мою" и "Когда мы были молодыми" в "Титов-Арене" неустанно поднимали руки больше шести тысяч барнаульцев. Группа приезжает в столицу края почти каждый год и каждый раз собирает полный зал. Приятный сюрприз ожидал зрителей в этом году на концерте: вместе с Сергеем Жуковым несколько песен спел легендарный Шура.
Собрали из соцсетей, как это было.
13:38:49 24-11-2023
Гляди ж ты, звёзд из нафталина вынули.
13:50:10 24-11-2023
Шуру не трогай(((
13:54:33 24-11-2023
А то развалится...
14:03:13 24-11-2023
как были фу, так и остались. только теперь это старое фу...как слушали в провинции ЭТО, так и слушают. Мы в это время Депешей и U2 слушали
15:18:38 24-11-2023
Гость (14:03:13 24-11-2023) как были фу, так и остались. только теперь это старое фу...к... в столицах надо полагать ТАКОЕ не слушают? А что до депешей и ю2, так на вкус и цвет все фломастеры разные.
18:42:58 24-11-2023
Гость (15:18:38 24-11-2023) в столицах надо полагать ТАКОЕ не слушают? А что до депешей ... митю фомина он слушал в компании друзей
14:24:02 24-11-2023
Отстой фанерный.
14:25:38 24-11-2023
шура шура без зубов а ребенок нежный, до пяти считать готов без зубов скворешный
14:55:12 24-11-2023
Такое событие, такое событие... Министр Культуры Алтайского края присутствовал?
16:17:19 24-11-2023
И чего вы все такие озлобленные!??? Не были там, слушали что-то другое в свое время, зачем негативом плескаться во все стороны? 6000 человек прекрасно провели время, можно за них порадоваться.