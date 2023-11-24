Вспомнили молодость. "Руки Вверх" вместе с Шурой зажгли в Барнауле

В "Титов-Арене" собралось более 6000 человек

24 ноября 2023, 12:43, ИА Амител

Фото: Lidiya Zobneva / Barnaul 22

23 ноября в Барнауле прошел с аншлагом концерт группы "Руки Вверх". Под "Крошку мою" и "Когда мы были молодыми" в "Титов-Арене" неустанно поднимали руки больше шести тысяч барнаульцев. Группа приезжает в столицу края почти каждый год и каждый раз собирает полный зал. Приятный сюрприз ожидал зрителей в этом году на концерте: вместе с Сергеем Жуковым несколько песен спел легендарный Шура.

Собрали из соцсетей, как это было.