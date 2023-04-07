В Барнаул привезли рельсы для моста на Новом рынке
Их общая протяжённость составила более 2 тысяч метров
07 апреля 2023, 14:55, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнаул доставили рельсы для строительства трамвайных путей на мосту по проспекту Ленина, рассказали в мэрии.
"Подрядчик в полном объёме приобрёл рельсы марки ТВ-62, общей протяжённостью более 2 тысяч метров. Все материалы переданы на хранение в МУП "Горэлектротранс", – говорится в сообщении.
Реконструкция путепровода тем временем продолжается.
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15:09:36 07-04-2023
Подрядчик в полном объёме приобрёл рельсы марки ТВ-62, общей протяжённостью более 2 тысяч метров...______________ Поверьте на 2ГИС или шагами это "Данилино-Франковское освоение бюджета". Там и 150 метров не будет!!!
15:22:08 07-04-2023
АлёПрокурорские ))) (15:09:36 07-04-2023) Подрядчик в полном объёме приобрёл рельсы марки ТВ-62, общей... Чего орать то, померил, грубо говоря вышло 360 метров, 4 линии рельсов, 360*4= сможете посчитать хоть это?
15:31:44 07-04-2023
АлёПрокурорские ))) (15:09:36 07-04-2023) Подрядчик в полном объёме приобрёл рельсы марки ТВ-62, общей... Проверил по ГИС. Там порядка 600 м от кольца до кольца. Плюс пути, что на Кулагина уходят. Сложить и умножить на 2, поскольку трамваи в обе стороны ходят. Примерно 200 и выходит.
15:27:17 07-04-2023
АлёПрокурорские ))) (15:09:36 07-04-2023) Подрядчик в полном объёме приобрёл рельсы марки ТВ-62, общей... Разрыв по Ленина более 500м, итого 4шуки рельса 2000м и это не считая разобранных ко Кулагина.
15:55:37 07-04-2023
Нужно знать, что пути на путепроводе находились в неудовлетворительном состоянии. Поэтому заказали по потребностям.
16:03:37 07-04-2023
Реально сам мост 150 метров И растянуть удовольствие по переделке на 2 года это преступление
16:45:41 07-04-2023
Гость (16:03:37 07-04-2023) Реально сам мост 150 метров И растянуть удовольствие по пере... Подъезды к мосту не считаются? Их там три. И еще внизу ходят поезда по графику.
16:43:44 07-04-2023
купили и что что купили, а могли бы и не покупать, что мостостроители по контракту моста будут и трамвайные пути укладывать?. лихо закручен сюжет, то ли еще будет, а пока горожане в 9 бальных пробках благодарят администрацию за проявленную заботу. более глупого решения о ремонте и его проведения я не встречал за весь свой 40 летний стаж в строительстве
18:19:03 07-04-2023
ну купили (16:43:44 07-04-2023) купили и что что купили, а могли бы и не покупать, что мос... Зима кончилась. Хватит уже ныть. У нас строят качественные мосты в отличие от других.
18:45:28 07-04-2023
ну купили (16:43:44 07-04-2023) купили и что что купили, а могли бы и не покупать, что мос... Надо было дождаться пока мост рухнет. Ты реально де бил с 40-летним стажем.