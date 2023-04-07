В Барнаул привезли рельсы для моста на Новом рынке

Их общая протяжённость составила более 2 тысяч метров

07 апреля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнаул доставили рельсы для строительства трамвайных путей на мосту по проспекту Ленина, рассказали в мэрии.

"Подрядчик в полном объёме приобрёл рельсы марки ТВ-62, общей протяжённостью более 2 тысяч метров. Все материалы переданы на хранение в МУП "Горэлектротранс", – говорится в сообщении.

Реконструкция путепровода тем временем продолжается.