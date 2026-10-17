В барнаульском детсаду произошла вспышка ротавируса

Ситуацию взяли под контроль

17 октября 2026, 18:46, ИА Амител

Врачи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Надзорные органы взяли на контроль ситуацию со вспышкой ротавирусной инфекции в барнаульском детском саду № 251. По данным Центра управления регионом (ЦУР), недомогание с выраженной симптоматикой было зарегистрировано в группе старшего дошкольного возраста. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в городском комитете по образованию, группу, где произошла вспышка, закрыли на карантин, а остальные воспитанники продолжают посещать учреждение. По информации Минздрава Алтайского края, обращений в медицинские учреждения от заболевших не зафиксировано.

"Девятнадцатого октября специалисты Роспотребнадзора и прокуратуры Ленинского района проведут комплексную проверку. Группа, в которой произошла вспышка, закрывается на карантин. Нарушений в поставках продовольствия и технологиях приготовления пищи накануне вспышки инфекции не выявлялось", — отметили в ЦУР.

В детском саду действует трехступенчатый контроль организации питания. Закупочная комиссия проверяет качество продуктов при поступлении на склад, на пищеблоке осуществляется дополнительный контроль. Перед раздачей блюд по группам пробу с каждого снимает бракеражная комиссия.

Прокуратура организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства с привлечением профильных ведомств. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.