В детсаду под Новосибирском зафиксировали вспышку энтеровируса

Мама одного из заболевших поделилась симптомами болезни

01 июля 2026, 14:33, ИА Амител

Сыпь при энтеровирусе / Фото: amic.ru

В городе Оби Новосибирской области родители воспитанников одного из детских садов забили тревогу из‑за вспышки энтеровирусной инфекции в ясельной группе. О ситуации рассказала изданию "КП‑Новосибирск" Елена — мама двухлетнего мальчика, который тоже заразился.

По словам женщины, тревожные сигналы начали поступать еще в выходные. Родители стали сообщать в чате, что дети уходят на больничный, и присылать фото — у малышей наблюдались схожие симптомы: температура и сыпь. К понедельнику многие обратились к врачам, и у детей подтвердили энтеровирус. Елена отметила, что в группе заболело не менее десяти человек.

У сына Елены температура поднималась максимум до 37,9°C, затем стабилизировалась на уровне 37–37,2°C. Ребенок в целом чувствует себя неплохо: у него красное горло и высыпания, которые распространились по всему телу. Но первоначально они были на ладошках, стопах и во рту.

«Сначала семья предположила, что это ветрянка, но в детском саду родителям сообщили, что речь идет именно об энтеровирусе. Поскольку у мальчика нет высокой температуры, рвоты или диареи, семья решила пока наблюдать за состоянием дома, избегая лишних визитов в переполненные поликлиники. Лечение носит симптоматический характер: при насморке промывают нос, при покраснении горла используют детский спрей, а высыпания не доставляют ребенку дискомфорта», — говорится в публикации.

Ситуацию прокомментировал эпидемиолог и эксперт по питанию Яков Новоселов. Он пояснил, что основной путь передачи энтеровирусов — через грязные руки и загрязненную пищу, а не воздушно‑капельным путем. Поэтому критически важно следить за гигиеной — как самих детей, так и работников пищеблока.

Среди типичных проявлений энтеровирусной инфекции специалист назвал острое начало болезни, высокую температуру, слабость, рвоту, диарею и риск обезвоживания.

При легком течении ключевыми мерами становятся обильное питье, контроль температуры и симптоматическая терапия. В тяжелых случаях может потребоваться восполнение жидкости с помощью капельниц.

Эксперт также связал сезонный рост заболеваемости с жаркой погодой. Так, высокая температура и влажность создают благоприятные условия для распространения возбудителей, а продукты при таких условиях быстрее портятся — это повышает риск заражения при нарушении санитарных норм.

В соцсетях также появляются сообщения о случаях заражения вирусом Коксаки. По словам Новоселова, этот вирус относится к группе энтеровирусов, но имеет несколько иные проявления: чаще вызывает боль в горле, схожую с ангиной, повышение температуры, а также высыпания во рту, на ладонях и стопах. Как и в случае с другими вирусными инфекциями, специфического лечения нет — терапия остается симптоматической.

Собеседник издания добавил, что вирус Коксаки, как и другие энтеровирусы, передается преимущественно контактным путем — через грязные руки, воду и загрязненные предметы. Хотя инфекция считается более серьезной из‑за риска осложнений, после перенесенного заболевания обычно формируется иммунитет. При этом в Новосибирской области энтеровирусные инфекции регистрируются значительно чаще, чем вирус Коксаки, — особенно в теплое время года.