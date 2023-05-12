В Барнауле 12 и 15 мая перекроют часть проспекта Ленина

Ограничения в обоих случаях будут действовать по два часа

12 мая 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле 12 и 15 мая перекроют движение по нечётной стороне проспекта Ленина на участке от улицы Молодёжной до Димитрова, сообщили в мэрии.

12 мая ограничение будет действовать с 16:00 до 18:00, а 15 мая – с 11:00 до 13:00. В это время автобусы будут ездить по следующей схеме:

№ 1, 6, 10, 24, 25, 27, 29, 41, 70р – при движении в сторону площади Баварина: проспект Ленина – улица Молодёжная – проспект Социалистический – улица Димитрова – проспект Ленина, далее по маршрутам, в обратном направлении – без изменений;

– при движении в сторону площади Баварина: проспект Ленина – улица Молодёжная – проспект Социалистический – улица Димитрова – проспект Ленина, далее по маршрутам, в обратном направлении – без изменений; № 20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110 – при движении в сторону площади Баварина: проспект Ленина – улица Молодёжная – проспект Комсомольский – улица Димитрова – проспект Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении – без изменений.

В администрации уточнили, что перекрытие связано с подготовкой и проведением торжественного мероприятия, посвящённого 30-летию образования УМВД России города.