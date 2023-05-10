В Барнауле приступили к ремонту тротуаров

Рабочие уже подготавливают участки по улицам Молодёжной и 42-й Краснознамённой Бригады

10 мая 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле 10 мая "Автодорстрой" приступил к ремонту тротуаров, сообщили в мэрии.

Рабочие уже подготавливают участки по улице Молодёжной (от проспекта Сибирского до Комсомольского) и по улице 42-й Краснознамённой Бригады (от Антона Петрова вдоль барнаульского Дворца культуры до его внутренней парковки). Также до конца недели начнутся работы на проспекте Комсомольском – от Молодёжной до Советской.

Всего в текущем строительном сезоне восстановят больше 11 тысяч квадратных метров тротуаров.

Кроме того, "Автодорстрой" продолжает текущий ремонт дорог. Работы ведутся на улице Кутузова, Павловском тракте и на других участках.