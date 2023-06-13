В Барнауле 13 июня отключат несколько светофоров

На одном из участков устройства уже не работают

13 июня 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле утром 13 июня отключили светофоры в районе здания № 12 по проспекту Космонавтов. Как сообщили в мэрии, ограничение продлится до 17:00.

Также в этот день с 13:00 до 16:00 устройства не будут работать на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия.

Связаны отключения с плановым ремонтом электросетей.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков, регулировщиков и ПДД.