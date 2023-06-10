Барнаульцы просят установить светофор на остановке "Нагорный парк"

По словам горожан, машины в этом месте "летят и никогда не тормозят"

10 июня 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Барнаульцы просят власти поставить светофор на остановке "Нагорный парк". Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале "В курсе 22".

"Жители нагорной части города просят поставить светофор на остановке "Нагорный парк"! Дети боятся переходить дорогу, машины летят и никогда не тормозят", – сказано в публикации.

В комментариях горожане согласились, что в этом месте действительно не помешает устройство для регулирования движения:

"Поддерживаю, меня лично дважды сажали на капот на зебре на данной остановке".

"Давно пора. Ходить страшно. Два ряда остановятся, третий летит, и не думают даже остановиться".

"Жуткое место".

Ранее жители Барнаула пожаловались на остановки, которые не защищают от палящего солнца.