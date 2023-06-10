Барнаульцы просят установить светофор на остановке "Нагорный парк"
По словам горожан, машины в этом месте "летят и никогда не тормозят"
10 июня 2023, 06:45, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Барнаульцы просят власти поставить светофор на остановке "Нагорный парк". Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале "В курсе 22".
"Жители нагорной части города просят поставить светофор на остановке "Нагорный парк"! Дети боятся переходить дорогу, машины летят и никогда не тормозят", – сказано в публикации.
В комментариях горожане согласились, что в этом месте действительно не помешает устройство для регулирования движения:
- "Поддерживаю, меня лично дважды сажали на капот на зебре на данной остановке".
- "Давно пора. Ходить страшно. Два ряда остановятся, третий летит, и не думают даже остановиться".
- "Жуткое место".
Ранее жители Барнаула пожаловались на остановки, которые не защищают от палящего солнца.
07:01:28 10-06-2023
Судя из рассказа , у этих банаульцев там есть пешеходный переход . С жиру они там бесятся. А ту которую на капот посадили 2 раза переводите за руку.
07:16:22 10-06-2023
При обсуждении места установки стелы "Трудовой доблести" Барнаула я выступал за то, чтоб е1 установили либо в парке ща Художественным музеем, либо на холме, который снесли, на пл.Сахарова, естественно, назвав её хотя пл."Академика Сахарова", чтоб отделить его заслуги перед Родиной в создании термоядерного оружия, как составной части ракетно-ядерного щита СССР и РФ. Легко было бы добираться всем, в т.ч. старым людям, "детям войны", оставшимся труженикам тыла.Мне 7.Авто своего нет, как мне добраться и другим товарищам моего возраста к мемориалу.Кто решил, что там лучше и для кого лучше?Или пенсионеры -это уже отжившая категория людей, которые занимаются только своими болячками.
07:43:34 10-06-2023
Владимир В. (07:16:22 10-06-2023) При обсуждении места установки стелы "Трудовой доблести" Бар... простите,гадо читать \" ..мне 79..."Извините за другие описки : почему-то разволновался. Не перечитал написанное.
08:02:30 10-06-2023
Если вам, по вашим же словам, всего 7 лет, то вашим передвижением должны заниматься взрослые. А вы, как нормальный ребенок, должны их слушаться) но вы, судя по вашему рассказу, не собираетесь этого делать. Более того, вы почему то собираетесь посетить несуществующую локацию - площадь АКАДЕМИКА сахаридзе… Мало того, что цукерман был подонком и одной из картинок развала СССР, так он и как человек был низкокачественный. И сейчас нейминг с применением его фамилии выглядит как голимый трэш. А давайте вспомним когда это словосочетание оказалось на карте Барнаула: это времена некоего существа с фамилией Райфикешт. По сути своей белокондомник с болотной площади. И вот оно, это все, нам надо????
08:33:52 10-06-2023
Гость (08:02:30 10-06-2023) Если вам, по вашим же словам, всего 7 лет, то вашим передвиж... Площадь Сахарова( конечно, академика Сахарова, крепившего щит страны) - наша история. Зачем отказываться от всего прошлого? Тогда все ожидали лучших перемен в жизни страны. Как и сейчас, кстати! Не слома всего, а свежего ветра с Донбасса!
10:44:51 10-06-2023
Гость (08:02:30 10-06-2023) Если вам, по вашим же словам, всего 7 лет, то вашим передвиж... Описался человек, а ты уже всю свою гниль излил, поганейший человечишка.
08:11:39 10-06-2023
На Аванесова,наверное,через каждые 20 метров пешеходный переход,ограничение скорости -40, недалеко от этой остановки лежащий полицейский. Еще светофора не хватает. Периодически дежурит ДПС. Основная масса водителей пропускает пешеходов,но встречаются и лихачи. Неадекваты встречаются и среди пешеходов,которые не смотрят на дорогу- их обязаны пропустить, и прыгают на капот. Будьте все внимательны и вежливы
09:35:03 10-06-2023
Не надо ничего, там так каждые 100 метров переходы с лежачими, никто там не носится
10:08:05 10-06-2023
Можно подумать, что светофор их остановит. Сборище барнаульских дегенератов и на красный летит не задумываясь о последствиях ...
15:50:34 10-06-2023
Чучмек (10:08:05 10-06-2023) Можно подумать, что светофор их остановит. Сборище барнаульс... как точно вы описали самокатчиков
11:38:25 10-06-2023
Светофор нужен или камера. Там реально страшно переходить дорогу даже взрослому адекватному человеку. Даже те, кто уступают, тебе на пятки почти наезжают.
11:45:45 10-06-2023
Не надо там светофора, пусть переходят дорогу по правилам. В Барнауле нормально пропускают, если пешеход не быкует и на капот не бросается.
13:32:33 10-06-2023
Аварии и наезды постоянно. На обычную зебру меньше внимания, светофор уважают больше. С этим не поспоришь.