В Барнауле 138 частных домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Специалисты уже работают на месте

22 апреля 2025, 13:10, ИА Амител

Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле 138 частных домов остались без холодной воды из-за повреждения водопровода, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Авария случилась у здания № 40 по улице 42-й Краснознаменной Бригады. Специалисты уже работают на месте.

На время работ холодное водоснабжение отсутствует по адресам:

ул. 42-й Краснознаменной Бригады, 34–110, 33–105;

ул. Малахова, 105а, 107в, 107з.

Ориентировочно повреждение устранят в 15:00.

Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам 500-101 и 202-200.