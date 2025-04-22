В Барнауле 138 частных домов остались без холодной воды из-за коммунальной аварии
Специалисты уже работают на месте
22 апреля 2025, 13:10, ИА Амител
Фото: "Росводоканал Барнаул"
В Барнауле 138 частных домов остались без холодной воды из-за повреждения водопровода, сообщает "Росводоканал Барнаул".
Авария случилась у здания № 40 по улице 42-й Краснознаменной Бригады. Специалисты уже работают на месте.
На время работ холодное водоснабжение отсутствует по адресам:
- ул. 42-й Краснознаменной Бригады, 34–110, 33–105;
- ул. Малахова, 105а, 107в, 107з.
Ориентировочно повреждение устранят в 15:00.
Оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам 500-101 и 202-200.
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