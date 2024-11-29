В Барнауле 14 домов, две школы и детсад остались без тепла из-за аварии
Занятия в учебных учреждениях отменили
29 ноября 2024, 07:42, ИА Амител
В Барнауле 14 многоквартирных домов, две школы и детсад остаются без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии, сообщили в мэрии.
Повреждение на теплосети диаметром 200 мм произошло днем 28 ноября у дома № 54в по улице Советской Армии. Аварийные службы до сих пор работают на месте, однако ремонт осложняется тем, что на теплосети размещен капитальный гараж. Из-за этого специалисты делают обводную воздушную линию протяженностью 80 м.
Власти следят за температурой в домах, школах № 60 и 78 и детском саду № 272. Занятия в этих заведениях сегодня отменили, а жителям многоэтажек при необходимости сотрудники УГОЧС выдадут обогреватели.
В устранении аварии участвуют три аварийные бригады БТСК: 20 человек и пять единиц техники. Также на месте дежурит УГОЧС.
"Работы по устранению аварии находятся на особом контроле администрации города и Железнодорожного района", – отметили в пресс-службе мэрии.
По данным "Гисметео", температура воздуха утром 29 ноября в Барнауле составляет -16 градусов, но днем потеплеет до -8.
09:37:22 29-11-2024
На фото 3 - всплытие на глубину визуального наблюдения подземной лодки-малютки. Мичман Иванов-второй выполняет установку перископа.
10:29:55 29-11-2024
Что за .... ?
На улице всего - 10 градусов, а аварии на водопроводных сетях Барнаула каждый день.
А что же будет при -30 градусов на улице?
10:43:56 29-11-2024
Света (10:29:55 29-11-2024) Что за .... ?На улице всего - 10 градусов, а аварии на в... Будет "весело".
11:42:21 29-11-2024
Нашим городским властям давно пора заняться гаражами, которые ставят где хотят и какие хотят, вплоть до сараев. Налог платят единицы, а это немалые деньги. А самое страшное это капитальное строение на сетях. Интересно какое наказание будет владельцу этого гаража?
11:51:37 29-11-2024
снести этот гараж
18:35:31 29-11-2024
Гость (11:51:37 29-11-2024) снести этот гараж... Купите и снесите. Делов-то.