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В Барнауле 14 домов, две школы и детсад остались без тепла из-за аварии

Занятия в учебных учреждениях отменили

29 ноября 2024, 07:42, ИА Амител

Работы на месте коммунальной аварии / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 14 многоквартирных домов, две школы и детсад остаются без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии, сообщили в мэрии.

Повреждение на теплосети диаметром 200 мм произошло днем 28 ноября у дома № 54в по улице Советской Армии. Аварийные службы до сих пор работают на месте, однако ремонт осложняется тем, что на теплосети размещен капитальный гараж. Из-за этого специалисты делают обводную воздушную линию протяженностью 80 м.

Власти следят за температурой в домах, школах № 60 и 78 и детском саду № 272. Занятия в этих заведениях сегодня отменили, а жителям многоэтажек при необходимости сотрудники УГОЧС выдадут обогреватели.

В устранении аварии участвуют три аварийные бригады БТСК: 20 человек и пять единиц техники. Также на месте дежурит УГОЧС.

"Работы по устранению аварии находятся на особом контроле администрации города и Железнодорожного района", – отметили в пресс-службе мэрии.

По данным "Гисметео", температура воздуха утром 29 ноября в Барнауле составляет -16 градусов, но днем потеплеет до -8.

Барнаул коммунальная авария

Комментарии 6

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Кхм...

09:37:22 29-11-2024

На фото 3 - всплытие на глубину визуального наблюдения подземной лодки-малютки. Мичман Иванов-второй выполняет установку перископа.

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Света

10:29:55 29-11-2024

Что за .... ?
На улице всего - 10 градусов, а аварии на водопроводных сетях Барнаула каждый день.
А что же будет при -30 градусов на улице?

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Кхм...

10:43:56 29-11-2024

Света (10:29:55 29-11-2024) Что за .... ?На улице всего - 10 градусов, а аварии на в... Будет "весело".

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гость

11:42:21 29-11-2024

Нашим городским властям давно пора заняться гаражами, которые ставят где хотят и какие хотят, вплоть до сараев. Налог платят единицы, а это немалые деньги. А самое страшное это капитальное строение на сетях. Интересно какое наказание будет владельцу этого гаража?

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Гость

11:51:37 29-11-2024

снести этот гараж

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Кхм...

18:35:31 29-11-2024

Гость (11:51:37 29-11-2024) снести этот гараж... Купите и снесите. Делов-то.

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