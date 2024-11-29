В Барнауле 14 домов, две школы и детсад остались без тепла из-за аварии

Занятия в учебных учреждениях отменили

29 ноября 2024, 07:42, ИА Амител

Работы на месте коммунальной аварии / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле 14 многоквартирных домов, две школы и детсад остаются без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии, сообщили в мэрии.

Повреждение на теплосети диаметром 200 мм произошло днем 28 ноября у дома № 54в по улице Советской Армии. Аварийные службы до сих пор работают на месте, однако ремонт осложняется тем, что на теплосети размещен капитальный гараж. Из-за этого специалисты делают обводную воздушную линию протяженностью 80 м.

Власти следят за температурой в домах, школах № 60 и 78 и детском саду № 272. Занятия в этих заведениях сегодня отменили, а жителям многоэтажек при необходимости сотрудники УГОЧС выдадут обогреватели.

В устранении аварии участвуют три аварийные бригады БТСК: 20 человек и пять единиц техники. Также на месте дежурит УГОЧС.

"Работы по устранению аварии находятся на особом контроле администрации города и Железнодорожного района", – отметили в пресс-службе мэрии.

По данным "Гисметео", температура воздуха утром 29 ноября в Барнауле составляет -16 градусов, но днем потеплеет до -8.