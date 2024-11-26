Специалисты устранили крупную коммунальную аварию в Барнауле
Вода должна вернуться в течение нескольких часов
26 ноября 2024, 16:38, ИА Амител
Работы по устранению повреждения на Павловском тракте завершены, сообщает "Росводоканал Барнаул".
"Специалисты приступают к заполнению водопровода. На восстановление системы водоснабжения потребуется несколько часов", – рассказали в водоканале.
Напомним, что специалисты устраняли повреждение на водопроводе диаметром 600 мм на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской.
В результате повреждения под временное ограничение водоснабжения попали около 147 тыс. жителей трех районов города: Центрального, Железнодорожного и Октябрьского.
Без воды остались 985 многоквартирных домов, более 8 тыс. частных домов, 27 средних образовательных учреждений, 55 дошкольных образовательных организаций, 35 медицинских учреждений, в том числе 10 больниц.
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