Специалисты устранили крупную коммунальную аварию в Барнауле

Вода должна вернуться в течение нескольких часов

26 ноября 2024, 16:38, ИА Амител

Устранение коммунальной аварии в Барнауле / Фото: t.me/rvk_brn

Работы по устранению повреждения на Павловском тракте завершены, сообщает "Росводоканал Барнаул".

"Специалисты приступают к заполнению водопровода. На восстановление системы водоснабжения потребуется несколько часов", – рассказали в водоканале.

Напомним, что специалисты устраняли повреждение на водопроводе диаметром 600 мм на пересечении Павловского тракта и ул. Новороссийской.

В результате повреждения под временное ограничение водоснабжения попали около 147 тыс. жителей трех районов города: Центрального, Железнодорожного и Октябрьского.

Без воды остались 985 многоквартирных домов, более 8 тыс. частных домов, 27 средних образовательных учреждений, 55 дошкольных образовательных организаций, 35 медицинских учреждений, в том числе 10 больниц.