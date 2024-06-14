В Барнауле 14 июня в парке "Изумрудный" будут травить комаров

Администрация просит ограничить свое нахождение в парке в вечернее время

14 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Вход в парк "Изумрудный" / Фото: правительство Алтайского края

В барнаульском парке "Изумрудный" вечером 14 июня будут травить комаров.

Жителей города призывают воздержаться от посещения территории.

"14 июня в 22:00 территория парка будет обрабатываться от комаров. Просим ограничить нахождение в парке", – рассказали в телеграм-канале "Изумрудного".

Ранее сообщили, что холод и затяжные дожди в конце мая и начале июня привели к гибели множества комаров и их личинок в Алтайском крае.