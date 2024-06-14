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В Барнауле 14 июня в парке "Изумрудный" будут травить комаров

Администрация просит ограничить свое нахождение в парке в вечернее время

14 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Вход в парк "Изумрудный" / Фото: правительство Алтайского края
Вход в парк "Изумрудный" / Фото: правительство Алтайского края

В барнаульском парке "Изумрудный" вечером 14 июня будут травить комаров.

Жителей города призывают воздержаться от посещения территории. 

"14 июня в 22:00 территория парка будет обрабатываться от комаров. Просим ограничить нахождение в парке", – рассказали в телеграм-канале "Изумрудного".

Ранее сообщили, что холод и затяжные дожди в конце мая и начале июня привели к гибели множества комаров и их личинок в Алтайском крае.

Барнаул Парк "Изумрудный"

Комментарии 5

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Гость

14:10:17 14-06-2024

Скажите чем будут травить? ципрометрин и цифокс этих гадов не берет....

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Олег

14:25:16 14-06-2024

Ура. Очень надо.
С рыбками получилось, получится и с комарами.

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Гость

14:41:43 14-06-2024

Пока не будет скошена и убрана вся трава это мало поможет

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Гость

16:09:46 14-06-2024

Гость (14:41:43 14-06-2024) Пока не будет скошена и убрана вся трава это мало поможет... Если не вся, то хотя бы побольше, лишнюю траву по любому ОБЯЗАНЫ скосить!

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Гость

19:48:49 14-06-2024

А где статьи о культовом кафе и о недвижимости которая будет все равно дорожать?

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