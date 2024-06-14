В Барнауле 14 июня в парке "Изумрудный" будут травить комаров
Администрация просит ограничить свое нахождение в парке в вечернее время
14 июня 2024, 13:31, ИА Амител
Вход в парк "Изумрудный" / Фото: правительство Алтайского края
В барнаульском парке "Изумрудный" вечером 14 июня будут травить комаров.
Жителей города призывают воздержаться от посещения территории.
"14 июня в 22:00 территория парка будет обрабатываться от комаров. Просим ограничить нахождение в парке", – рассказали в телеграм-канале "Изумрудного".
Ранее сообщили, что холод и затяжные дожди в конце мая и начале июня привели к гибели множества комаров и их личинок в Алтайском крае.
14:10:17 14-06-2024
Скажите чем будут травить? ципрометрин и цифокс этих гадов не берет....
14:25:16 14-06-2024
Ура. Очень надо.
С рыбками получилось, получится и с комарами.
14:41:43 14-06-2024
Пока не будет скошена и убрана вся трава это мало поможет
16:09:46 14-06-2024
Гость (14:41:43 14-06-2024) Пока не будет скошена и убрана вся трава это мало поможет... Если не вся, то хотя бы побольше, лишнюю траву по любому ОБЯЗАНЫ скосить!
19:48:49 14-06-2024
А где статьи о культовом кафе и о недвижимости которая будет все равно дорожать?