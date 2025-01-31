В Барнауле 15-летний школьник напал с ножом на женщину, чтобы украсть у нее деньги
Осуществить задуманное подростку помешал муж пострадавшей
31 января 2025, 12:20, ИА Амител
В Барнауле 15-летний подросток напал с ножом на женщину, выходившую из магазина. Он хотел украсть у нее наличные. Об этом сообщает Следком Алтайского края.
Вечером 30 января школьник с ножом вышел на улицу, чтобы украсть у горожан деньги. Он наблюдал, как покупатели расплачиваются в магазинах, и заметил, что одна из женщин рассчиталась наличными. Подросток проследовал за горожанкой во двор дома, где ударил ее по голове и сбил с ног.
Угрожая и продолжая избивать, несовершеннолетний потребовал отдать ему деньги, а затем ударил пострадавшую ножом в спину. Завладев кошельком, злоумышленник собирался скрыться, однако супруг женщины задержал его.
"Предварительно установлено, что мотивом совершения преступления стал денежный долг перед знакомым. Несовершеннолетний ранее состоял на учете в органах системы профилактики", – уточнили в Следкоме.
Правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с помощью оружия").
Подростка уже допросили в присутствии законного представителя и психолога. По делу назначили необходимые судебные экспертизы, ведется сбор и закрепление доказательств. Готовится ходатайство о заключении школьника под стражу.
В пресс-службе Следственного комитета по региону также сообщили, что жизненно важные органы пострадавшей не задеты, однако ее психологическое состояние после произошедшего нестабильно.
12:27:33 31-01-2025
Если написано подросток, то подразумевается, что это человек. А тут речь о какой-то одноклеточной твари.
12:28:25 31-01-2025
В том райончике (Ленина Х С.Западная) много деревьев- жалко у мужа верёвочки с собой не оказалось,чтобы подвесить ублюдка. А от органов системы профилактики толку ноль!
12:50:24 31-01-2025
Гость (12:28:25 31-01-2025) В том райончике (Ленина Х С.Западная) много деревьев- жалко ... Если ваши влажные фантазии о верёвках осуществлятся, то завтра на них будут висеть не только ублюдки. Так устроена жизнь. Любители кнута вдоль хребта и кованого сапога по ребрам, всегда хотят товарища Сталина для кого-то, но они почти всегда не понимают что этот же товарищ Сталин будет и для них.
14:31:31 31-01-2025
Гость (12:50:24 31-01-2025) Если ваши влажные фантазии о верёвках осуществлятся, то завт... Им об этом говорить бесполезно. Вон писатели-патриоты уже в своей среде обнаружили т.н. шестую колонну, так что граждане скоро подтянутся, если уже не.
14:38:23 31-01-2025
Гость (12:28:25 31-01-2025) В том райончике (Ленина Х С.Западная) много деревьев- жалко ... а это не там маньяк орудовал которого год назад этапировали в Барнаул. На пожизненном он признавался и в том числе там показал в том раионе как на женщину напал. Она кстати чудом отбилась от него
Место по видимому это не простое. Что то там лет сто назад эдакое происходило нечистое
09:29:37 01-02-2025
Гость (12:28:25 31-01-2025) В том райончике (Ленина Х С.Западная) много деревьев- жалко ... Где именно было нападение, из какого магазина шла женщина? Если знаете, расскажите, пожалуйста!
12:55:13 31-01-2025
И за эту мразь государство платило пособия дырке, рожавшей бандита.
13:01:49 31-01-2025
Гость (12:55:13 31-01-2025) И за эту мразь государство платило пособия дырке, рожавшей б... Представьте себе государство это тоже люди а не телепаты. Крепости вашего заднего ума можно только позавидовать? И потом, для государство и вы и этот персонаж прежде всего граждане, а не ублюдки, дырки и прочие ноунеймы в комментариях провинциальных новостных сайтов.
14:28:36 31-01-2025
Гость (12:55:13 31-01-2025) И за эту мразь государство платило пособия дырке, рожавшей б... Пособия оно платило на содержание ребенка. А вообще показательно - о том, что у ребенка, внезапно, два родителя, поскольку человечество пока не научилось размножаться почкованием, вы, как обычно забыли.
12:56:05 31-01-2025
замечу, что нападений с холодным в русской традиции нет.
13:05:19 31-01-2025
Это он уже в 15 лет ножиком в людей тыкает,а что будет дальше если ему дадут 1,5 года условно(онжеребенок,он все понял и осознал,это же в первый раз)
13:24:35 31-01-2025
Отстал малец от действительности - наличка сейчас в дефиците
14:01:21 31-01-2025
Какая родина, такой и быт
Будет хуже
Аминь
14:06:13 31-01-2025
Не просто напугал ножом, а хватило смелости в спину потыкать?...
Далеко пойдет.
Таких надо сразу утилизировать. Ошибка природы.
14:20:56 31-01-2025
безотцовщина
14:57:33 31-01-2025
тут не в школьнике дело. Расследовать надо телефон школьника где и в каких соцсетях он сидит и есть ли у него там кураторы украинцы, выяснить политические убеждения его и если здесь все в порядке то тогда трясти биографию его родителей на предмет его воспитания и за это преступление посадить его папу и маму в тюрьму а его отправить на обследование и лечение в псих диспансер ибо он представляет угрозу обществу. Он ведь так и детей мог начать резать и кого угодно
15:12:40 31-01-2025
кстати а играл или этот школьник дома в стрелялки и гта? эти игры до сих пор ходят и наносят вред очень большой психике детей - зомбируют их, учат убийству
бороться надо с этим - изымать это все у тоговцев
23:41:20 01-02-2025
Все школа виновата. Совсем не занимаются воспитанием учащихся.