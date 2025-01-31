В Барнауле 15-летний школьник напал с ножом на женщину, чтобы украсть у нее деньги

Осуществить задуманное подростку помешал муж пострадавшей

31 января 2025, 12:20, ИА Амител

Острый нож в руке / Фото: amic.ru

В Барнауле 15-летний подросток напал с ножом на женщину, выходившую из магазина. Он хотел украсть у нее наличные. Об этом сообщает Следком Алтайского края.

Вечером 30 января школьник с ножом вышел на улицу, чтобы украсть у горожан деньги. Он наблюдал, как покупатели расплачиваются в магазинах, и заметил, что одна из женщин рассчиталась наличными. Подросток проследовал за горожанкой во двор дома, где ударил ее по голове и сбил с ног.

Угрожая и продолжая избивать, несовершеннолетний потребовал отдать ему деньги, а затем ударил пострадавшую ножом в спину. Завладев кошельком, злоумышленник собирался скрыться, однако супруг женщины задержал его.

"Предварительно установлено, что мотивом совершения преступления стал денежный долг перед знакомым. Несовершеннолетний ранее состоял на учете в органах системы профилактики", – уточнили в Следкоме.

Правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с помощью оружия").

Подростка уже допросили в присутствии законного представителя и психолога. По делу назначили необходимые судебные экспертизы, ведется сбор и закрепление доказательств. Готовится ходатайство о заключении школьника под стражу.

В пресс-службе Следственного комитета по региону также сообщили, что жизненно важные органы пострадавшей не задеты, однако ее психологическое состояние после произошедшего нестабильно.