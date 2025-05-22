Что делать, если вас сбил самокат: инструкция для пешеходов

За тяжкий вред здоровью или смерть человека водителю СИМ грозит уголовная ответственность

22 мая 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGnDSwr

Парковки для самокатов в Барнауле / Фото: amic.ru

С каждым годом на городских улицах не только увеличивается число электросамокатов, но и количество ДТП с их участием. В Алтайском крае в 2024 году зарегистрировали 67 таких аварий, в них пострадали 69 человек, включая 19 детей. Чаще всего столкновения происходят на тротуарах, и нередко водители СИМ спешат скрыться с места происшествия. Что делать, если пешехода сбил самокатчик и как получить компенсацию, выяснил amic.ru.

Что делать, если пешехода сбил электросамокат?

Столкновение электросамоката с пешеходом – это полноценное ДТП и его необходимо оформлять по всем правилам. Если есть травмы, сначала звоним в скорую, потом – в Госавтоинспекцию. Первые зафиксируют повреждения, вторые составят соответствующие документы, где будут указаны все обстоятельства аварии и данные ее участников. И неважно, скрылся самокатчик или остался на месте, полиция должна приехать, чтобы зафиксировать факт ДТП. Это необходимо, если виновник впоследствии откажется возмещать ущерб добровольно, объясняет юрист, руководитель Правового центра "Эксперт" Константин Швец.

"Если водитель СИМ остался на месте ДТП, травмы легкие и помощь медиков не требуется, сразу вызывайте ДПС. Пока они в пути, постарайтесь собрать как можно больше доказательств. Это особенно важно, если самокатчик отрицает свою вину", – объясняет Константин Швец.

Спросите у него ФИО, номер телефона, адрес. Также сделайте снимок самого СИМ. Если он прокатный, сфотографируйте номер (чаще всего они располагаются на рулевой стойке или раме) и название компании-владельца. Позже вы также сможете сообщить о происшествии в службу поддержки кикшеринга.

Если поблизости есть очевидцы, попросите контакты (имена, номера телефонов). Их показания могут стать решающими. Также сделайте видеозапись с указанием места ДТП, даты и времени. Зафиксируйте ваши травмы, повреждения одежды или личных вещей (например, разбитый телефон), положение самоката.

"После того как сотрудники полиции оформят данное ДТП, попросите копии административных документов или уточните, где их можно будет получить. Собрав все документы – от полиции, из медучреждения, кассовые чеки, подтверждающие суммы ущерба, – можно требовать в досудебном порядке возмещения ущерба. А в случае причинения вреда здоровью – и компенсацию морального вреда. Для этого необходимо направить заказное письмо с претензией по адресу регистрации виновника ДТП. В ней следует описать ситуацию и предложить в досудебном порядке выплатить возмещение. Если по истечении указанного в претензии срока навстречу вам не идут, обращайтесь в суд", – дает рекомендации юрист.

Какое наказание грозит самокатчику?

В Госавтоинспекции Алтайского края отмечают, что любые правонарушения, которые совершает пользователь СИМ, несут административную ответственность: штраф в размере 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ). Если водитель СИМ при этом еще и был в состоянии опьянения, штраф составит от 1000 до 1500 рублей (ч. 3 ст. 12.29 КоАП).

Также до 1,5 тысячи предусмотрен штраф, если он нарушил правила безопасности движения, и это повлекло причинение легкого или среднего вреда здоровью (ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ). За тяжкий вред здоровью или смерть человека наступит уголовная ответственность по статье 268 УК РФ. По ней предусмотрены принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет при тяжком вреде, и до четырех лет – при смерти человека.

Кроме того, на самокатчиков может быть возложена материальная ответственность. Но так как на водителя СИМ полис ОСАГО оформить невозможно, судебное разбирательство в случае аварии будет проходить по общегражданским нормам. Пешеход может рассчитывать на возмещение всех расходов на лечение и морального вреда. А если пострадало имущество, то и на компенсацию средств для покупки нового.

"Как правило, всю ответственность, включая финансовую, несет человек, управлявший самокатом в момент ДТП. Именно с него нужно требовать компенсацию", – говорит юрист.

А что делать, если самокатчик скрылся с места ДТП?

Если водитель самоката скрылся с места происшествия, необходимо все равно вызвать сотрудников Госавтоинспекции, чтобы зафиксировать факт ДТП и травмы, а также передать все сведения о прошествии. Установить нарушителя часто помогают записи с городских камер видеонаблюдения. Если получена травма, обязательно нужно вызвать на место скорую помощь или обратиться в травмпункт самостоятельно.

"Даже если вы сразу не вызвали скорую, а почувствовали боль позже, обязательно обратитесь в ближайший травмпункт или поликлинику. Там вам должны выдать справку, которая является официальным документом, а в последующем поможет установить степень вреда здоровью. Проконтролируйте, чтобы в ней было указано, что травма получена из-за наезда самоката. Это необходимо, чтобы добиться компенсации через суд, если до него дойдет дело", – говорит Константин Швец.

Как быть, если водитель самоката ребенок?

Если ДТП произошло по вине несовершеннолетнего самокатчика, необходимо все равно вызывать сотрудников Госавтоинспекции, а также попросить ребенка позвонить родителям, чтобы они прибыли на место ДТП. Если подросток пытается скрыться, не нужно его задерживать.

"Если самокатом управлял ребенок, за его действия отвечают родители или опекуны. Родители должны понимать и донести до детей, что за самодеятельность несовершеннолетних на самокатах придется расплачиваться именно им. Алгоритм по сбору доказательств такой же, как и в случае, когда сбежал совершеннолетний водитель СИМ. Сотрудники полиции свяжутся с кикшеринговой компанией, а те предоставят информацию, на кого был оформлен аккаунт", – рассказывает Константин Швец.

Можно ли добиться компенсации от компании кикшеринга?

Обычно компания, предоставляющая самокаты в аренду, не несет прямой ответственности за действия арендатора. Однако есть исключение: если будет доказано, что авария произошла из-за технической неисправности самоката (например, отказали тормоза или было сломано рулевое управление, на СИМ ехали два человека), то можно попытаться привлечь к ответственности и саму кикшеринговую компанию, особенно если пешеход получил серьезные травмы.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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