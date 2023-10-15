В Барнауле 15 октября завершится работа садоводческих маршрутов
Они работали с 15 апреля
15 октября 2023, 07:30, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
15 октября в Барнауле завершится работа садоводческих маршрутов, сообщили в мэрии.
Речь идет о маршрутах № 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125 и 151. Они возили горожан на дачи с 15 апреля.
Для организации перевозок по этим маршрутам из городского бюджета выделяли больше 44 млн рублей. В будни на рейс выходили 22 автобуса, в выходные и праздники – 30.
16:04:28 15-10-2023
Хотела бы оставить мнение о маршруте 118. Думаю, что меня многие поддержат. Еще никогда не было столь отвратительного отношения к садоводам по маршруту 118, как в этом сезоне. Автобусы были малой вместительности. А протяженность маршрута очень велика. И в отличие, например, от маршрута 111, здесь остановок больше. Сами автобусы жуть какие грязные. Там не то что мыть, там, наверно, и не подметались с прошлого года. Автобусы при езде дребежжат. Часто их качало по ходу движения из стороны в сторону...Не работали валидаторы. А еще от водителей часто слышали, что возят они нас бесплатно. Администрации города необходимо внимательно выбирать перевозчиков по садовым маршрутам. Такого неуважения к садоводам еще ни разу не было, как в этом году.
20:18:41 15-10-2023
татьяна (16:04:28 15-10-2023) Хотела бы оставить мнение о маршруте 118. Думаю, что меня мн... Ну а что Вы хотели? Раз сделали "с барского плеча" проезд по садоводческим маршрутам по городскому тарифу, значит на чём-то другом будут экономить. Расписание маршрута 125 сократили наполовину. Теперь вечно давки неимоверные!!! Сколько писал в разные инстанции - кругом одни отписки! Звонил в комитет по транспорту, уже трубку перестали брать, видя мой номер телефона. Бедные пенсионеры! Простите за "кощунство", но видимо должен как минимум летальный исход произойти в такой давке, чтобы на проблему действительно обратили внимание! Хотя наверно и то не факт
22:28:46 15-10-2023
татьяна (16:04:28 15-10-2023) Хотела бы оставить мнение о маршруте 118. Думаю, что меня мн... Не поддержу. Вы еще на 119 не ездили. Вот где настоящий ад! В прошлом году и правда, вам было ездить комфортно. Пока ждешь свой автобус , пройдут три полупустых 118, свободный 109, 111, 104. И все идут на Спартак. И только потом приходит 119 маршрут - единственный автобус ,который идет через ленточный бор в сторону города. А это новый Индустриальный район, Урожайный, Докучаево, Солнечная поляна. Ваш 118 и рядом не стоит по протяженности. Так что радуйтесь, что у вас еще не все так плохо.
20:12:23 15-10-2023
На какой ...вы там приобретали дачи? Вот толи дело на электричке езжу - круглый год без проблем. Сопровождает нас полиция, транспортная безопасность, кондукторы. В вагонах чисто, тепло, комфортно ...одно удовольствие ехать. Один раз съездили по вашему маршруту, чуть в морду не получили ни за что, т.к. два гражданина решили подраться, а кондуктору и водителю по барабану. Еле ноги унесли на спартаке и больше а вам ни ногой.